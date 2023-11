Umowa koalicyjna: przewidywalność podatków, transparentność finansów publicznych

Powrót do przewidywalności systemu podatkowego, przywrócenie transparentności finansów publicznych, kryteria naboru na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, stabilizacja sytuacji na rynkach rolnych - takie zapisy znalazły się w opublikowanej w piątek umowie koalicyjnej.

W umowie parafowanej w piątek przez liderów PO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy zapisano, że koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym, poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi, a także poprzez wprowadzenie zasady minimum 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym.

Strony umowy zgodnie zadeklarowały gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących, zapowiedziano też dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

W umowie znalazł się zapis o podjęciu działań "na rzecz przywrócenia transparentności finansów Państwa" oraz "zapewnienia nad nimi demokratycznej kontroli". Strony mają dążyć do poprawy stanu finansów publicznych. Przeprowadzimy ma zostać przegląd powołanych przez poprzedników instytucji, m.in. pod kątem ich przydatności i kosztów funkcjonowania.

Umowa zawiera też zapis o przywróceniu korzystnych warunków do rozwoju działalności gospodarczej, np. poprzez odejście "od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej". Zapowiedziano, że chorobowe pracownika od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS, oraz wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku PIT przed przedsiębiorców.

Jako jeden z priorytetów wymieniono "odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa" poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. Strony Koalicji mają "wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa".

Zapisane w umowie działania w obszarze rolnictwa to m.in. budowa infrastruktury logistycznej - takiej jak port zbożowy i nowe powierzchnie magazynowe. Strony koalicji zadeklarowały dążenie do stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych, zwiększenia opłacalności produkcji poprzez rozwój potencjału eksportowego i unormowanie relacji z krajami trzecimi, działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Zadeklarowano też wsparcie dla wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich do produkcji energii. Wprowadzony ma zostać maksymalnie 30-dniowy termin płatności przez markety i przedsiębiorstwa skupowe dla wytwórców żywności, powstać ma fundusz stabilizacyjny w celu ograniczenia strat wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników.