Unia Europejska zapewni nam surowce, ale z odzysku

W ramach działań na rzecz ochrony klimatu i poprawy konkurencyjności gospodarki w Unii Europejskiej w coraz większym stopniu będziemy wykorzystywać surowce z recyklingu. Muszą być jednak stworzone do tego ramy prawne i zachęty finansowe.

Dostęp do surowców jest coraz bardziej ograniczony, stąd tak duża rola recyklingu.

Gospodarka obiegu zamkniętego wpisana jest w zieloną strategię rozwoju Unii Europejskiej.

Mniejsze zużycie wody to wymóg, z którym musi poradzić sobie przemysł.

Działania na rzecz wykorzystania odpadów podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego - w sesji "Gospodarka z drugiej ręki" - omawiali przedstawiciele rządu, firm finansowych, gastronomicznych, produkujących opakowania i tych zajmujących się recyklingiem konfekcji.

W realizowanej przez Unię Europejską strategii zielonego rozwoju i tworzenia założeń gospodarki obiegu zamkniętego recykling ma ważne miejsce. Wydaje się nawet, że w najbliższych latach jego funkcja będzie wzrastała, gdyż dostęp do surowców zaczyna być coraz bardziej ograniczony. W wielu też przypadkach zaopatrzenie w niezbędne dla rozwoju surowce i materiały związane jest bezpośrednio ze współpracą z krajami, które nie są, mówiąc oględnie, wzorcami w przestrzeganiu praw człowieka i realizacji zasad demokracji bezpośredniej.

Poza tym coraz większą rolę zaczynają odgrywać kwestie związane ze śladem węglowym i zużywaniem ogromnych ilości wody, która staje się w ujęciu globalnym najbardziej deficytowym surowcem.

Zobacz retransmisję debaty "Gospodarka z drugiej ręki":

Branża modowa i przemysł tekstylny muszą ograniczyć zużycie wody w cyklu produkcyjnym odzieży

- Branża modowa oraz przemysł tekstylny są odpowiedzialni za zmiany klimatu - to oczywiste. Proszę pamiętać, że do wyprodukowania pary dżinsów w ramach całego cyklu potrzeba od 7 do 25 tys. litrów wody. My w firmie sortujemy dziennie około 1,3 mln sztuk odzieży. Jeśli pomyślimy o skali naszego działania, można sobie uświadomić, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia... Sklepy z używaną odzieżą odzyskaną przez Vive zajmują powierzchnię 65 tys. m kw. Tam sprzedajemy odzież z drugiej ręki, a zarobione środki przeznaczamy na poprawę naszej efektywności odzysku. Już niebawem wejdzie w życie regulacja unijna, dotycząca zbierania odzieży na masową skalę. Polska powinna się do tego dobrze przygotować - mówił prezes Vive Textile Recycling, Bertus Servaas.

W realizacji zadań związanych z odzyskiem i zagospodarowaniem odpadów niezwykle ważne są regulacje przygotowane na szczeblu unijnym oraz rozwiązania opracowane przez resort klimatu i środowiska. Dotyczą one producentów opakowań, firm handlowych oraz obywateli, którzy docelowo będą zaangażowani w cały proces obiegu zamkniętego.

- Przed nami są teraz rozwiązania dotyczące wysokości stawek za wprowadzanie opakowań do obrotu w celu ich odzysku. Te środki wpłacane będą na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jesteśmy już praktycznie po zakończeniu konsultacji dotyczących projektu wprowadzenia systemu kaucyjnego. W najbliższym czasie trafi on do Rządowego Centrum Legislacyjnego, a po niezbędnych poprawkach trafi pod obrady Rady Ministrów - przekazał dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, pełnomocnik ds. gospodarki obiegu zamkniętego Ministerstwa Klimatu i Środowiska Robert Chciuk.

Makulatura jest bezcennym surowcem, który powinien być powszechnie odzyskiwany

Opakowania, szczególnie te wyprodukowane z papieru i kartonu, są najbardziej przyjazne dla środowiska i bez problemu poddają się pełnemu recyklingowi. Mają też tę zaletę, że jeśli trafią na wysypiska lub są wyrzucane bez selekcji, samoczynnie ulegają biodegradacji. Wystarczy kilka tygodni i sprawa jest rozwiązana; ale to powinna być ostateczność. Makulatura jako surowiec jest bezcenna i trzeba ją odzyskiwać w maksymalnie dużej skali.

- W przemyśle papierniczym i opakowaniowym jesteśmy z natury cyrkularni. Wszystko działa w zamkniętym cyklu, w 14 dni pozyskany surowiec zostaje przetworzony - i mamy nowe opakowanie. Cały czas podkreślamy, jak ważne jest projektowanie opakowań. Jeśli zredukujemy opakowanie o o 1 mm, zyskujemy od 15 do 20 proc. więcej miejsca w ciężarówkach przewożących towar, co przekłada się na ograniczenie śladu węglowego w transporcie. Warto też pamiętać, jak wielką rolę odgrywa jednorodność zastosowanych surowców, to w znaczący sposób pozwala na pełny odzysk opakowań i obniża koszty całego procesu - tłumaczył prezes firmy DS Smith w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Reinier Schlatmann.

W działania na rzecz ograniczenia odpadów i tworzenia podstaw zielonej gospodarki angażują się dziś niemal wszyscy. W ramach strategii ESG (Environmental, Social and Governance czyli środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny), wiele firm z różnych branż kodyfikuje swe postępowanie dotyczące działań na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych.

- W 2022 roku przygotowaliśmy kodeks zrównoważonego dostawcy dla mLeasingu. Gospodarka obiegu zamkniętego w firmie usługowej takiej jak nasza to zupełnie inne wyzwania. W instytucjach finansowych dotyczy to dwóch segmentów, czyli tego, co sami zużywamy i jakie wymagania stawiamy naszym dostawcom. Naszych kontrahentów na początku ubiegłego roku zobowiązaliśmy do przestrzegania zasad, jakie obowiązują w całej grupie mBanku. O ile duże przedsiębiorstwa od lat mają "w agendzie" kwestię zrównoważonego rozwoju, zasady gospodarki z drugiej ręki i zmniejszają ślad węglowy, to mniejsze podmioty - już niekoniecznie. Prowadzimy zatem działania edukacyjne i oczekujemy od nich odpowiedzi, jak nasi dostawcy odnoszą się do założeń gospodarki obiegu zamkniętego - wyjaśniła wiceprezes firmy mLeasing, Ilona Garanty.

Gastronomia powinna w większym stopniu dbać o odzysk wykorzystywanych przez siebie opakowań

Osobnym tematem są poczynania zmierzające zagospodarowania odpadów z gastronomii. Sprzedaż dań na wynos i z dostawą do domu rozpowszechniła się szczególnie w okresie pandemii. Rola tych opakowań jest wielofunkcyjna - zapewniają jakość podawanych potraw, ale i muszą zapewnić bezpieczeństwo.

- Dzięki umowie z lokalną polską firmą, zajmującą się recyklingiem, wszystkie opakowania papierowe z naszych restauracji wykorzystujemy ponownie. Teraz osiągnęliśmy poziom 95 proc. Zwrotnie do naszych restauracji wtórny surowiec wraca jako ręczniki i papier toaletowy. Już niedługo będą przerabiane także tacki. Chcąc zagospodarować również tę część odpadów, pochodzącą od klientów, którzy skorzystali z dostawy do domu, organizuje się zbiórki w wyznaczonych punktach miast. Było już ponad 1400 takich akcji - zebrano około 8 tysięcy 60-litrowych worków odpadów - przekazała Corporate Relations Manager McDonald’s Polska Katarzyna Kucisz-Rosłoń.