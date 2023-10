Unia Metropolii Polskich: kampania #NieŚpijBoCięPrzegłosują przyczyniła się do wysokiej frekwencji

Kampania profrekwencyjna #NieŚpijBoCięPrzegłosują, w którą włączyły się miasta Unii Metropolii Polskich, przyczyniła się do przekraczającej 74 proc. frekwencji w niedzielnych wyborach – podkreślił we wtorek prezydent Białegostoku i prezes UMP Tadeusz Truskolaski.

Zarząd Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza spotkał się w Poznaniu przy okazji rozpoczętego we wtorek Local Trends - Europejskiego Forum Samorządowego. Przedstawiciele głównych polskich miast podkreślili, że po niedzielnych wyborach parlamentarnych czekają na nowe władze w kraju i na rząd, który samorządy będzie traktował po partnersku.

Prezydent Truskolaski powiedział, że kampania #NieŚpijBoCięPrzegłosują spełniła pokładane w niej nadzieje.

"Nie spaliśmy. Niektórzy nie spali całą noc stojąc w kolejkach - to najlepszy dowód na to, jak ważne były te wybory. Te wybory zostały wygrane przez demokratyczną opozycję. Przestały działać pieniądze rozdawane na lewo i prawo, ludzie zaczęli szanować swoją wolność. Obawiali się też, że przy dalszych rządach PiS nasza obecność w UE byłaby zagrożona" - podkreślił.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zaznaczył, że samorządy muszą być dobrze przygotowane na konsumpcję zamrożonych środków z funduszy europejskich i środków z KPO.

"Nie ma dzisiaj ważniejszej rzeczy. To jest nasza polska i samorządowa racja stanu, jak skonsumowanie tych funduszy europejskich, które zostały zamrożone i środków z KPO w inwestycjach lokalnych, regionalnych służących naszym mieszkańcom. Chcemy z nowym rządem, który, mam nadzieję, powstanie do końca grudnia, siąść do rozmów w sprawie wzmocnienia samodzielności finansowej, zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. Jako UMP przedstawiliśmy również obecnemu rządowi konkretne propozycje zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ale żeby cokolwiek zrobić, trzeba mieć partnera. Tego partnerstwa zabrakło" - poinformował Żuk.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że nowy, spodziewany pod koniec roku rząd będzie traktował samorządy jak partnera, nie jak wroga.

"Będziemy mieli partnera, z którym możemy rozmawiać, a nie tego, który próbuje wszystkich oszukać, co pokazał przez ostatnie 8 lat. Wiarygodnego partnera, z którym możemy szukać pozytywnych rozwiązań dla samorządu, a nie kogoś, kto rozdaje pieniądze, w zależności od tego, czy ktoś jest zgodny z jego poglądami" - powiedział.

"Zmienia się to, że nie będziemy już wrogami rządu. Donald Tusk doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ile my, jako samorządowcy możemy zrobić, jaki jest w tym wszystkim potencjał i że ten potencjał należy wykorzystywać, a nie ograniczać. Nie będzie już takich historii, że muszę się spotykać po kryjomu z ministrami - oni się bali, że Jarosław Kaczyński będzie miał do nich pretensje o spotkanie z prezydentem miasta z opozycji. To były kuriozalne sytuacje, gdy przyjeżdżał premier i on się nie spotykał z gospodarzem miasta - traktował go jako wroga. Kończymy z paranoją w zakresie relacji rząd-samorząd" - dodał Jaśkowiak.

Wśród najpilniejszych do rozwiązania i załatwienia spraw samorządowcy wymienili m.in. zwiększenie udziałów samorządów w podatkach dochodowych, przywrócenie subwencji rozwojowej, zwiększenie autonomii finansowej samorządów, ustalenie obiektywnych kryteriów dotacji celowych oraz wzmocnienie roli samorządu terytorialnego.

Unia Metropolii Polskich włączyła się w akcję profrekwencyjną zaproponowaną przez miasto Gdańsk. "Nie śpij, bo cię przegłosują" to hasło z wyborów 1989 r.