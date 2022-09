UNICEF: 460 tys. ukraińskich dzieci w wieku szkolnym otrzymało ochronę w Polsce

Polska przyjęła większość uchodźców, którzy przez wojnę w Ukrainie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Tak dużej liczby uchodźców poszukujących schronienia nie było w Europie od II wojny światowej. Około 460 tys. dzieci w wieku szkolnym otrzymało ochronę czasową w Polsce - podał UNICEF.

"Około 460 tys. dzieci w wieku szkolnym otrzymało ochronę czasową w Polsce, chociaż przypuszczalnie przebywa ich tu więcej. 182 tysiące ukraińskich dzieci zostało włączonych do polskiego systemu edukacji już w czasie poprzedniego roku szkolnego. W rozpoznającym się roku szkolnym ta liczba będzie znacznie wyższa. Oficjalne dane poznamy w najbliższych tygodniach" - zapowiedział UNICEF w czwartkowym komunikacie.

UNICEF aktywnie działa na rzecz edukacji blisko pół miliona ukraińskich dzieci w Polsce. Współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz dwunastoma samorządami. Wspiera organizację szkoleń polskich nauczycieli w nauczaniu języka polskiego jako obcego, ich kształcenie do prowadzenia zajęć wyrównawczych i przygotowuje ich do udzielania wsparcia psychologicznego. Pomaga też w rekrutacji ukraińskich nauczycieli, asystentów kulturowych i tłumaczy.

UNICEF doposaża szkoły - dystrybuuje sprzęt komputerowy, który przyspieszy naukę języków i pomoże w uzupełnianiu luk w edukacji. Dostarcza wyprawki szkolne, meble do sal lekcyjnych i sprzęt sportowy. Uruchomił także infolinię edukacyjną, aby ukraińscy rodzice i młodzi ludzie mogli łatwo otrzymać informację dotyczące edukacji w Polsce - od przedszkola aż po studia wyższe. Infolinia powstała we współpracy z we współpracy z MEN i Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

W czasie wakacji UNICEF dofinansowywał organizacje pozarządowe, w organizacji tzw. summer camps. Ich zadaniem było wspieranie ukraińskich dzieci w nauce języka polskiego i budowanie u nich pewności siebie. Z letnich zajęć skorzystało około 100 tys. dzieci. UNICEF zapowiada, że zajęcia będą kontynuowane, a wedle szacunków, do końca października weźmie w nich udział nawet 150 tys. dzieci.

UNICEF wspiera również ukraińskie dzieci, które zdecydowały się zdalnie kontynuować edukację w ukraińskich szkołach. Nawiązał współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu utworzenia w całej Polsce Centrów Edukacji i Rozwoju. Uczniowie będą mogli w nich uczęszczać na zajęcia online, otrzymywać pomoc w odrabianiu lekcji, poznawać rówieśników, brać udział w zajęciach z języka polskiego oraz otrzymywać wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.

UNICEF daje również młodym ludziom z Ukrainy wskazówki i narzędzia, aby mogli podzielić się swoimi opiniami. Umożliwia to platforma U-report Europa. W zeszłym tygodniu przeprowadzono ankietę Back to School U-Report Europe. Miała ona pomóc w zrozumieniu kluczowych potrzeb i barier, na które napotykają ukraińscy uczniowie w rozpoczynającym się w Polsce roku szkolnym. Sondaż wykazał, że 45 proc. planowało uczyć się w Polsce. Największą przeszkodą w zapisaniu się do lokalnych szkół, wskazaną przez 25 proc. ankietowanych, była nieznajomość języka polskiego.