UNICEF: na świecie jest prawie 240 mln dzieci z niepełnosprawnościami

Na świecie jest prawie 240 mln dzieci z niepełnosprawnościami. Co dziesiąte nie ma zaspokojonych potrzeb w wielu sferach życia. Dostęp do opieki medycznej, edukacji czy ochrony jest wyzwaniem – wskazuje w raporcie UNICEF.

Z raportu UNICEF, przekazanego w piątek PAP, wynika, że dzieci z niepełnosprawnościami są w gorszej sytuacji niż dzieci pełnosprawne, biorąc pod uwagę większość wskaźników określających dobrostan dziecka.

"Liczba dzieci z niepełnosprawnościami szacowana jest na prawie 240 mln" - czytamy w raporcie. Wskazano w nim, że na świecie "co dziesiąte dziecko z niepełnosprawnościami nie ma zaspokojonych potrzeb w wielu sferach życia".

"Dostęp do opieki medycznej, edukacji czy ochrony jest wyzwaniem" - zaznacza UNICEF.

Raport uwzględnia międzynarodowo porównywalne dane z 42 krajów. Obejmuje ponad 60 wskaźników dobrostanu dziecka - od odżywiania, zdrowia i edukacji po dostęp do wody i urządzeń sanitarnych, ochronę przed przemocą i wykorzystaniem.

Z raportu wynika, że w porównaniu z dziećmi pełnosprawnymi u dzieci z niepełnosprawnościami obserwuje się: 24 proc. mniejsze szanse na otrzymanie wczesnej rehabilitacji i opieki; 42 proc. mniejsze szanse na zdobycie podstawowych umiejętności czytania i liczenia; 25 proc. większe ryzyko zaburzeń przyrostu masy ciała i o 34 proc. wyższe ryzyko zahamowania wzrostu; 53 proc. większe prawdopodobieństwo objawów infekcji dróg oddechowych; 49 proc. większe prawdopodobieństwo, że nigdy nie uczęszczały do szkoły; 51 proc. większe prawdopodobieństwo, że czują się nieszczęśliwe; 41 proc. większe prawdopodobieństwo, że czują się dyskryminowane; 32 proc. większe prawdopodobieństwo, że doświadczyły dotkliwej kary cielesnej.

Autorzy raportu wyjaśniają, że spektrum zagrożeń i ich skutków dla dzieci z niepełnosprawnościami zależy od rodzaju niepełnosprawności, miejsca zamieszkania dziecka oraz usług, do jakich ma ono dostęp. Dlatego, jak wskazują, "ogromne znaczenie ma opracowanie ukierunkowanych rozwiązań w celu rozpoznania i wyeliminowania nierówności".

Raport wskazuje, że dzieci mające trudności w komunikowaniu się i dbaniu o siebie są najbardziej narażone na wypadnięcie z systemu edukacji. Najczęściej do szkoły nie chodzą też dzieci mające co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności. Jeśli wziąć pod uwagę stopień niepełnosprawności, to dysproporcje stają się jeszcze bardziej znaczące.

UNICEF apeluje do rządów państw o zapewnienie równych szans dzieciom z niepełnosprawnościami.

"Rządy muszą współpracować z osobami z niepełnosprawnościami w celu wyeliminowania przeszkód fizycznych, komunikacyjnych i związanych z ludzkimi postawami. Bariery te utrudniają osobom z niepełnosprawnościami m.in. aktywność społeczną. Konieczne jest również zapewnienie rejestracji urodzeń, integracyjnych usług zdrowotnych i żywieniowych, dostęp do wody, edukacji oraz technologii wspomagających. Rządy muszą również pracować nad wyeliminowaniem uprzedzeń i dyskryminacji w społeczeństwach.

UNICEF zwraca uwagę, że przy zapewnianiu dostępu do usług i odpowiedniej jakości edukacji pod uwagę należy wziąć pełne spektrum niepełnosprawności oraz konkretne potrzeby dzieci i ich rodzin. Wskazano, że "odpowiednia opieka, polityka przyjazna rodzinie, wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oraz ochrona przed zaniedbaniem są kluczowe".

Organizacja zwraca uwagę, że nowe międzynarodowe dane dotyczące liczby dzieci z niepełnosprawnościami są wyższe niż poprzednie szacunki.

"Opierają się one na bardziej dogłębnym i wszechstronnym rozumieniu niepełnosprawności, które uwzględnia trudności w kilku dziedzinach funkcjonowania oraz objawy lęku i depresji" - czytamy w komunikacie.