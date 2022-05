UNICEF: Polska zajmuje 27. miejsce wśród 39 krajów UE i OECD, jeśli chodzi o zapewnienia dzieciom zdrowego środowiska

Na 39 badanych krajów UE i OECD Polska zajmuje 27. miejsce w ogólnym rankingu dotyczącym zapewnienia dzieciom zdrowego środowiska do życia – wynika z najnowszego raportu UNICEF-u. Opracowało go Centrum Badawcze UNICEF-u – Innocenti we Florencji.

W raporcie "Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci" UNICEF porównuje kraje Unii Europejskiej i OECD w trzech dziedzinach: świat dziecka (zanieczyszczenie powietrza, wody i zatrucie ołowiem), świat wokół dziecka (warunki mieszkaniowe, dostęp do terenów zielonych i bezpieczeństwo na drogach) i świat jako całość.

Raport pokazuje, jaki wpływ na rozwój dziecka, jego zdrowie i samopoczucie mają środowisko i zmiany klimatu. Według jego autorów wiele dzieci w bogatych krajach jest narażonych na skażenie chemikaliami, zatrucie ołowiem czy oddychanie skażonym powietrzem. UNICEF zawraca także uwagę, że "niezrównoważony poziom konsumpcji w krajach stosunkowo przyjaznych dzieciom ma ogromny wpływ na skażenie środowiska i zmiany klimatu, zagrażając dzieciom".

W ogólnym rankingu na 39 badanych krajów, Polska zajęła 27. miejsce, co plasuje ją w gronie państw mających złe warunki środowiskowe. Na czele są Hiszpania, Irlandia i Portugalia.

"Wszystkim trzem udało się zapewnić dobre warunki środowiskowe dla swoich najmłodszych obywateli, a jednocześnie wywierać niewielki lub średni wpływ na środowisko globalne" - uważają autorzy raportu.

Na dole ogólnego rankingu znalazły się Stany Zjednoczone, Kostaryka i Rumunia.

W związku z tym, że część państw nie spełniała wymaganych kryteriów zastosowanych w badaniach niektóre wskaźniki sprawdzano w mniejszej grupie krajów, inne zaś w większej. Przykładem poziom zanieczyszczenia powietrza, który analizowano w 43 państwach.

Według raportu UNICEF-u najczystsze powietrze mają Finlandia, Szwecja i Estonia. Najbardziej zanieczyszczonym powietrzem oddychają dzieci w Korei Południowej, Turcji, Chile i w Polsce, która zajęła 40. miejsce na 43 badane kraje.

UNICEF analizował także poziom ołowiu we krwi. W Polsce ok. 3,6 proc., czyli ponad 260 tys. dzieci, ma podwyższone to stężenie. Wynik ten plasuje nasz kraj na 29. miejscu w rankingu.

W przypadku zanieczyszczenia pestycydami Polska zajęła 42. miejsce. Gorzej jest tylko w Czechach. Z kolei w Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwie, Słowacji, Słowenii, Szwecji i na Malcie odsetek dzieci narażonych na działanie pestycydów wynosi zero - podał UNICEF.

Według organizacji - w Polsce więcej niż jedno na dziesięcioro dzieci ma kontakt z wilgocią lub pleśnią w domu.

"Są to główne czynniki ryzyka środowiskowego w miejscu zamieszkania, które przyczyniają się do infekcji górnych dróg oddechowych, astmy i zapalenia oskrzeli" - ostrzega UNICEF. Według raportu w Turcji, na Węgrzech, Cyprze, w Portugalii, Islandii, Wielkiej Brytanii i na Łotwie narażone na wilgoć i pleśń jest więcej niż jedno dziecko na pięcioro.