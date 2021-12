Uniwersyteckie szpitale dziecięce w Polsce solidaryzują się ze szpitalem w Prokocimiu

Przedstawiciele uniwersyteckich szpitali dziecięcych w Polsce wyrazili w czwartek solidarność z kadrą Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Z tej lecznicy chce odejść już 112 lekarzy.

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu (USDK) odbyło się w czwartek nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli uniwersyteckich szpitali dziecięcych z całej Polski, organizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL). Spotkanie miało związek z - jak określił OZZL - dramatyczną sytuacją takich placówek.

Podczas spotkania przedstawiciele szpitali symbolicznie wyrazili solidarność z kadrą krakowskiego szpitala.

"Lekarze chcieli wyrazić solidarność z lekarzami w Prokocimiu. Kłopoty szpitala w Prokocimiu to nie jest problem lokalny, ale to problem wszystkich dziecięcych szpitali uniwersyteckich w Polsce. Główny problem to złe warunki funkcjonowania tych placówek. To warunki, które stwarzają niebezpieczeństwo dla wielu lekarzy. Praca ponad wszelkie normy czasu pracy ułatwia popełnienie błędu. To niedobory kadrowe ze szkodą dla lekarzy" - mówił podczas konferencji prasowej przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel.

Podkreślił także, że zwolnienia lekarzy w Prokocimiu to alarm, że warunki leczenia małych pacjentów w wysoko wyspecjalizowanych placówka są niebezpieczne. "Jeżeli lekarze nie zakrzyczeliby: +uwaga, warunki są złe+, to byliby oskarżeni o doprowadzenie do śmierci pacjentów".

Priorytetowym postulatem OZZL do Ministerstwa Zdrowia i NFZ jest poprawa wyceny świadczeń w szpitalach uniwersyteckich. OZZL chce podniesienia wyceny o minimum 50 proc. Za przykład podano świadczenia stomatologiczne - w szpitalu uniwersyteckim NZF za usunięcie zęba płaci ok. 20-30 zł, podczas gdy cena rynkowa to ok. 200 zł. Związek chce też powołania zespołu fachowców, który przygotowałaby merytoryczne metody zasad wyceny świadczeń, a także określił, ilu specjalistów i w jakim wymiarze czasowym powinno pracować w danym miejscu.

Jak poinformował Bukiel, większość z lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia w Prokocimiu, ma już nową pracę.

Z pracy w USDK chce odejść już 112 lekarzy - 77 z nich złożyło wypowiedzenia na biurko dyrekcji, a 35 podobne pisma przedstawiło mężowi zaufania, którym w lecznicy jest przewodnicząca tutejszego OZZL Agata Hałabuda, radiolog. 35 wypowiedzeń złożonych na ręce męża zaufania dotyczy przede wszystkim specjalistów z oddziałów "najtrudniejszych" - m.in. hematologii i transplantologii. Zdaniem Hałabudy medycy ci składając wypowiedzenia na jej ręce chcieli wyrazić solidarność z tymi, którzy dokumenty zostawili już w biurze dyrekcji. Dodała, że równocześnie lekarze z tych "najtrudniejszych" oddziałów widzą, że nie mogą odejść od łóżek chorych dzieci, dlatego ich pisma nie trafiły jeszcze na biurko dyrekcji.

Hałabuda przyznała, że obecnie liczba wszystkich lekarzy chcących odejść zbliża się do połowy personelu. Pierwsze 25 wypowiedzenia złożono pod koniec września, w kolejnych tygodniach liczba ta systematycznie rosła.

Od stycznia, według przewodniczącej, najbardziej zagrożone są oddziały pediatryczny i reumatologiczny, endokrynologiczny, pulmonologiczny z alergologią, nefrologiczny. "One od 1 stycznia praktycznie przestaną istnieć, jeśli nie stanie się cud" - powiedziała zwracając uwagę, że w wysoko wyspecjalizowanej placówce zamknięcie tych oddziałów powoduje utrudnienia w leczeniu na innych oddziałach, w tym onkologicznym.

Wiceprzewodniczący OZZL Piotr Watoła zwrócił zaś uwagę na cele dydaktyczne szpitali uniwersyteckich. "Szpital kształci. Odejścia spowodują, że nie będziemy mieć zajęć ze studentami. Stracimy zaplecze dydaktyczne w tej części Polski, zostanie nam Rzeszów" - powiedział. Zamknięcie pediatrii oznacza również przerwanie kształcenia prawie 50 rezydentów.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka USDK Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, nadal trwają rozmowy z pracownikami. "Widzimy, że są postępy w rozmowach" - oceniła. Podkreśliła też, że w grudniu żaden oddział nie jest zagrożony, a na styczeń szpital przygotowuje "różne warianty".

Hałabuda oceniła zaś, że dotychczasowe rozmowy są trudne i nie przynoszą żadnych "konkretów", a czasu jest coraz mniej. "Problem, potrzebę zmiany wyceny świadczeń i zagrożenie odchodzenia kadr, podnosiliśmy już trzy lata temu" - zaznaczyła przewodnicząca OZZL w szpitalu.

Od 22 listopada dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu jest Wojciech Cyrul. Po objęciu stanowiska, na konferencji prasowej informował, że sytuacja w placówce jest trudna i prowadzone są rozmowy z pracownikami. Wśród rozwiązań, rozważanych przez dyrekcję, są m.in. wprowadzenie systemu lojalnościowego dla pracowników - miałby on pozwolić zarobić pracownikowi tyle, aby nie musiał pracować w innym miejscu; oraz wynagrodzenie zgodne z jakością pracy.

Zdaniem przedstawicieli związku to ministerstwo zdrowia odpowiada za sytuację w Prokocimiu, a nowa dyrekcja tej placówki - jeśli nie dojdzie do zmian systemowych - może kontynuować zadłużanie placówki, aby zatrzymać odchodzących specjalistów.

Podczas konferencji prasowej zwrócono także uwagę, że opieka zdrowotna to branża usługowa, gdzie 70-80 proc. finansów przeznaczanych jest na kadry i - jak oceniono - czasami taniej wychodzi zakup sprzętu medycznego niż utrzymanie kadr.

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli OZZL, w innych dziecięcych szpitalach uniwersyteckich w kraju nie ma wypowiedzeń, a jeśli są, to pojedyncze. OZZL podkreśliło jednak, że specjalistów w takich placówkach jest coraz mniej, a ci którzy decydują się odejść, to przeważnie osoby stosunkowo młode, z kilkoma specjalizacjami potrzebnymi w wyspecjalizowanych szpitalach uniwersyteckich.

MZ informowało PAP, że pozostaje w kontakcie z władzami szpitala dziecięcego w Prokocimiu.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Celem jego działalności jest ratowanie życia i zdrowia dzieci od pierwszych dni życia do ukończenia 18 lat. Szpital działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych. Placówka dysponuje również pełnym spektrum możliwości diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Łącznie w szpitalu funkcjonują 22 oddziały i 32 poradnie specjalistyczne. Lecznica dysponuje ponad 400 łóżkami.

Placówka stanowi również bazę dydaktyczną i badawczą dla Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, w którym odbywa się kształcenie przyszłej kadry medycznej. Prowadzi też badania naukowe.