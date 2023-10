Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu polskim liderem w naukach medycznych w rankingu THE WUR 2024 by Subject

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest polskim liderem w naukach medycznych i naukach o zdrowiu w rankingu THE WUR 2024 by Subject. Osiągnął najlepszy w Polsce rezultat i został sklasyfikowany w przedziale 401-500, w którym znalazły się tylko dwie polskie szkoły wyższe.

W przesłanym przez Uniwersytet Medyczny komunikacie poinformowano, że tym samym wrocławska uczelnia medyczna ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, bo UJ również znalazł się w przedziale 401-500 wśród sklasyfikowanych uczelni.

W kategorii nauki medyczne i nauki o zdrowiu oceniano 1059 szkół wyższych z całego świata i sklasyfikowano 12 uczelni z Polski, w tym 8 medycznych. UMW utrzymał ubiegłoroczną pozycję lidera, ponownie zajmując pierwsze miejsce, wyprzedzając Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który zajął drugie miejsce (znalazł się w przedziale 601-800) i Gdański Uniwersytet Medyczny, który jest na pozycji trzeciej.

W ocenie rankingowej brane jest pod uwagę pięć wskaźników: kształcenie, środowisko badawcze, jakość badań, współpraca z biznesem i umiędzynarodowienie. Każdy z nich miał inny udział procentowy w ocenie końcowej uczelni.

"Najbardziej liczący się z nich, mający największy wpływ na pozycję w zestawieniu to jakość badań. Pod tym względem UMW zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce. Po raz kolejny potwierdza się pozycja UMW w dydaktyce: to wskaźnik, w którym UMW wyprzedza wszystkie polskie uczelnie medyczne" - czytamy w komunikacie.

"To kolejny sukces zespołu wielu ludzi, pracujących na naszej uczelni. Ranking THE WUR ocenia uczelnie na podstawie obiektywnych, mierzalnych wskaźników i należy do najbardziej prestiżowych tego typu zestawień na świecie. Mamy więc twarde dowody na naszą wysoką pozycję w kraju. Z oczywistych powodów kategoria Clinical & Health dla uczelni medycznej ma szczególne znaczenie. Znaleźć się w niej na pierwszym miejscu w Polsce to powód do satysfakcji, ale przede wszystkim potwierdzenie słuszności obranego kierunku" - powiedział cytowany w komunikacie rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

Podkreślił, że uczelnia aspiruje do statusu uczelni badawczej i ma ku temu podstawy, czego wyrazem jest docenienie po raz kolejny jakości badań naukowych, prowadzonych w UMW.

"Z rankingu THE WUR 2024 by Subject wynika, że pod tym względem jesteśmy najlepsi w kraju, biorąc pod uwagę wszystkie oceniane szkoły wyższe. Potwierdzeniem poziomu naukowego naszych badaczy jest także otrzymana kilka dni temu nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2023 w kategorii Medical Sciences. To wyróżnienie także świadczy o wysokiej jakości badań naukowych i ich umiędzynarodowieniu" - powiedział rektor.

Ranking World University Rankings by Subject, przygotowywany przez magazyn "Times Higher Education", ocenia poziom uczelni z całego świata. W opublikowanym kilka tygodni temu THE WUR 2024 sklasyfikowano tylko 39 polskich uczelni, a UMW okazał się najlepszy wśród krajowych uniwersytetów medycznych.

Zestawienie World University Rankings by Subject 2024 dotyczy szczegółowej oceny, z podziałem na jedenaście dziedzin. Są to: sztuki i nauki humanistyczne, nauki o zarządzaniu i ekonomia, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, informatyka, pedagogika, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki fizyczne, psychologia i nauki społeczne.