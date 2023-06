Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wprowadza procedurę dla studentów transpłciowych; w UAM ona już obowiązuje

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wprowadził "procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową". Rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pytana, czy podobna procedura zostanie wprowadzona na UAM, wskazała, że tzw. polityka równościowa obowiązuje na uczelni już od ub. roku.

"Taka procedura, to znaczy nie jako procedura, ale jako tzw. polityka równościowa, a później plan równości płci, u nas została przyjęta w roku 2022" - podkreśliła w rozmowie z PAP rektorka największej poznańskiej uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Jak przypomniała, "wydaliśmy także specjalne zalecenia dotyczące traktowania studentów transpłciowych, a więc tego typu możliwości na naszym uniwersytecie także są, tylko one nie przyjęły zapisu osobnej procedury, lecz są przewidziane w ramach właśnie polityki równościowej i antydyskryminacyjnej".

Wskazała, że "w tejże polityce równościowej uznajemy za rodzaj molestowania +uporczywe zwracanie się do danej osoby imieniem czy zwrotem, którego ona sobie nie życzy - i to dotyczyło właśnie takich sytuacji".

Prof. Kaniewska przypomniała, że proces wprowadzenia zapisów polityki równościowej na uczelni był przez niektóre środowiska krytykowany. "Ja dwukrotnie się z tej polityki tłumaczyłam w ministerstwie, były listy otwarte" - zaznaczyła.

Rektorka pytana przez PAP, czy od czasu wprowadzenia na UAM polityki równościowej dochodziły do niej sygnały o jakichś nieprawidłowościach albo incydentach, które godziłyby w zapisy polityki równościowej, powiedziała, że "formalnie nie wszczynaliśmy żadnej z takich procedur".

"Taki kłopot się pojawił jeszcze przed wprowadzeniem polityki równościowej, ale w tym, bieżącym roku akademickim, nie mieliśmy takich przypadków" - powiedziała w środę PAP.

O wprowadzeniu przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu "procedury traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową" napisał we wtorek portal wPolityce.pl.

Zarządzenie rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie tej procedury zostało wydane w maju i opublikowano je na stronie uczeni. Zamieszczono tam także kartę procedury, w tym "wniosek o traktowanie zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową" oraz "prośbę o poszanowanie woli osoby deklarującej odmienną tożsamość płciową".

Jak podano, "osoba o odmiennej tożsamości płciowej, w tym pozostająca w procesie tranzycji (…), zgłasza potrzebę odmiennego traktowania do rektora (prorektora ds. studiów, jeśli jest studentem(-ką) poprzez złożenie wniosku (…) We wniosku wskazuje się oczekiwany sposób postępowania: prośba o poinformowanie pracowników lub studentów/doktorantów UPP o zmianach; własna decyzja o poinformowaniu w ramach swoich kontaktów ze wspólnotą Uniwersytetu". Wskazano, że do wniosku załącza się opinię psychologa lub dokumentację medyczną.

W karcie procedur wskazano ponadto, że "osoba dysponująca prośbą rektora/prorektora ds. studiów ma prawo oczekiwać traktowania zgodnie z postulowaną płcią i imieniem. Po zapoznaniu się z prośbą rektora/prorektora ds. studiów o poszanowanie woli osoby wnioskującej lub informacją CWR członkowie wspólnoty Uniwersytetu powinni zastosować się do potrzeby odmiennego traktowania tożsamości płciowej tej osoby".

Poinformowano także, że jeżeli mimo posiadanej prośby rektora/prorektora ds. studiów o poszanowanie woli osoby wnioskującej jej prawo nie jest respektowane, fakt ten stanowi podstawę do wystąpienia ze skargą zgodnie z polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną UPP.