Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zainaugurował rok akademicki 2022: 23

Żyjemy w czasach niezwykłych, pełnych wyzwań i trudności - powiedział w sobotę na inauguracji roku akademickiego 2022/23 rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzy Przyborowski. Wskazał, że 2022 r. to czas odrabiania strat po pandemii, ale też wojny w Ukrainie, wysokiej inflacji i kryzysu.

"Wszyscy wciąż zadajemy sobie pytanie: co przed nami? Tego oczywiście nikt nie wie. Ale pomimo wszystkich tych trudności musimy im stawiać czoło. Należy śmiało patrzeć w przyszłość. Myśleć o dalszym rozwoju i podejmować działania - nie tylko te, które złagodzą skutki złych rzeczy, ale pozwolą je z naszego życia wyeliminować i pozwolą na dynamiczny rozwój"- mówił podczas inauguracji rektor UWM w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski.

Mówiąc o dziedzictwie idei uniwersytetu przypomniał, że to "centrum wymiany myśli i tworzenia nowych idei".

"Uniwersytet, to miejsce w którym odkrywa i opisuje się zjawiska, eksploruje rzeczywistość, dąży do obiektywnych prawd i samodoskonalenia, do zrozumienia człowieka i otaczającego go świata. W tym miejscu w sposób szczególny powinnyśmy kształtować postawy i poglądy w oparciu o wiedzę, dorobek naukowy naszych poprzedników w powiązaniu z wartościami uniwersalnymi, decydującymi o podmiotowości każdego człowieka i jego godności z zachowaniem naszych praw podstawowych i wolności"- podkreślił.

Wskazał, że "po najnowszych doświadczeniach, jak barbarzyńska napaść na Ukrainę jest to nadzwyczaj aktualne". "Mam wrażenie, że wciąż nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że jako środowisko akademickie ogółem to zadanie wykonujemy należycie" - podkreślił rektor.

"Powinniśmy stanąć w pokorze i prawdzie, wyciągnąć wnioski i z odwagą podjąć działania, które w przyszłości zapobiegną łamaniu praw wolności i wszystkiego tego, co stanowi podstawę podmiotowości człowieka i obywatela, tu w kraju i poza jego granicami" - podkreślił.

"Musimy przeciwstawiać się pogardzie, dyskryminacjom i wykluczeniu zadbać o słabszych i doceniać głos mniejszości. Właśnie to świadczy o naszej sile i sile państwa demokratycznego"- zaznaczył.

Prof. Przyborowski poinformował, że obecne inwestycje na terenie uczeni stanowią wartość 262 mln zł z czego 112 mln zł to wkład własny uczelni. W tym miesiącu zakończy się rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego o kolejne skrzydło. Wyposażenie o wartości 53 mln zł pozwoli na przyjęcie kolejnych 140 pacjentów.

Do końca grudnia zakończy się budowa nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji Nauk Społecznych, a jej koszt wynosi 71 mln zł. W kwietniu 2023 r. pracę zacznie Ośrodek Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi wyposażony w ultranowoczesny mikroakcelerator za 20 mln zł.

W czerwcu 2023 r. oddane zostanie do użytku Centrum Popularyzacji Nauki Kortosfera za 33 mln zł. Kolejne planowane inwestycje do 2025 r. to Centrum Badawczo Kliniczne Nauk Weterynaryjnych tak zwana Klinika Weterynaryjna Zwierząt Towarzyszących. Zaawansowana jest koncepcja budowy wysokospecjalistycznego Szpitala Klinicznego wraz z Centrum Kształcenia Medycznego zlokalizowanego w jednym miejscu. Planowana jest też modernizacja budynku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, ostatniego w starej zabytkowej części Kortowa.

W nowym roku akademickim Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie włączy się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.