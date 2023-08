UODO przygotował poradnik nt. ochrony danych osobowych w kampanii wyborczej

Jak zapobiec występowaniu nieprawidłowości i naruszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w kampanii wyborczej - odpowiedzi na te i inne pytanie znajdują się w poradniku przygotowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

"Wybory to święto demokracji. To ważne, aby zarówno podczas przygotowywania się do nich, jaki i w ich trakcie, szanować prawo do prywatności. Komitety wyborcze oraz inne podmioty zaangażowane w kampanię wyborczą muszą przestrzegać nie tylko przepisów bezpośrednio regulujących jej przebieg, ale również przepisów o ochronie danych osobowych. Aby im w tym pomóc UODO przygotowało poradnik" - podkreślił prezes UODO Jan Nowak cytowany w komunikacie Urzędu.

Zwrócono uwagę, że przepisy regulujące przebieg wyborów w ograniczonym zakresie odnoszą się do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Dlatego też w poradniku "Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej" omówiono takie kwestie, jak: akty prawne regulujące przebieg wyborów, w sposób szczególny akcentując kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych wyborców; zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie wyborczym; obowiązki administratora, administracji wyborczej i komitetów wyborczych; prawa wyborców i innych osób, których dane są przetwarzane.

W publikacji - jak przekazuje UODO - czytelnicy znajdą m.in. wskazówki z zakresu realizacji obowiązku informacyjnego, prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu czy wyznaczanie inspektora ochrony danych (IOD).

Jak podkreśla Urząd, ważną funkcją poradnika jest również przybliżenie obywatelom ich praw w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście aktualnych przepisów prawa wyborczego. Odrębną część publikacji stanowią odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie do tematu głównego poradnika.

Najnowszy poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych to zaktualizowana wersja publikacji opracowanej we wrześniu 2018 r.