UOKiK o zasadach bezpieczeństwa na placach zabaw dla dzieci

Plac zabaw dla dzieci powinien być ogrodzony, a wszystkie urządzenia na nim dobrze przymocowane do podłoża i stabilne - przypomina UOKiK w związku z nadejściem wiosny. Pod adresem placezabaw.uokik.gov.pl dostępne są informacje przydatne dla rodziców, opiekunów, zarządców i właścicieli.

"Plac zabaw to miejsce radości i odpoczynku dla dzieci i ich opiekunów, jak również przestrzeń do eksperymentowania i rozwijania kreatywności. Powinien on być przyjazny, ale przede wszystkim bezpieczny dla użytkowników" - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując, że niezwykle istotne jest odpowiedzialne podejście osób korzystających z placów zabaw oraz zaangażowanych w ich powstawanie i utrzymywanie.

UOKiK przygotował specjalny serwis edukacyjny placezabaw.uokik.gov.pl zawierający przydatne informacje dla rodziców i opiekunów, a także dla zarządców i właścicieli placów zabaw.

Wskazano w nim rodzicom, na co szczególnie powinni zwrócić uwagę przy korzystaniu z placu zabaw. "Rozejrzyj się, czy plac zabaw jest odpowiednio ogrodzony. Dzięki temu dziecko nie będzie miało łatwego dostępu do ruchliwych miejsc w pobliżu. Znajdź informację, kto odpowiada za bezpieczeństwo tego miejsca. Może to być np. gmina, przedszkole, wspólnota mieszkaniowa czy osoba prywatna" - czytamy.

Zwrócono też uwagę na nawierzchnię, na której bawią się dzieci oraz na urządzenia, które znajdują się na placu zabaw. "Największe zagrożenie dla bawiących się dzieci to upadki na twardą nawierzchnię. Zwłaszcza w pobliżu urządzeń najbezpieczniejsze będą zatem materiały syntetyczne (np. guma) czy naturalne (jak piasek, żwir, wióry drzewne). Podłoże powinno być również czyste, a więc bez rozbitego szkła, śmieci czy kamieni" - wskazuje UOKiK.

"Pamiętaj, że urządzenia znajdujące się na placu zabaw powinny być dobrze przymocowane do podłoża i stabilne np. podczas stania, huśtania się czy skakania dziecka. W miarę możliwości wypróbuj je sam - potrząśnij, dotknij ich powierzchni, zwróć uwagę na ostre krawędzie" - czytamy. "Niektóre urządzenia mogą okazać się niedostosowane do wieku i wzrostu Twojego dziecka. Jeśli dziecko nie jest w stanie samodzielnie wdrapać się na urządzenie, istnieje prawdopodobieństwo, że również nie zejdzie z niego w bezpieczny sposób. W razie konieczności możesz asekurować dziecko podczas zabawy na wysokości" - zaznaczono.

"Upewnij się, czy w pobliżu urządzenia nie znajdują się przeszkody np. kamienie, płot, drzewa, kosz na śmieci, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo w momencie upadku dziecka" - poradzono.

"Sprawdź szczeliny i otwory - czy nie ma ryzyka, że zakleszczą się w nich głowa, kończyny lub palce dziecka. Nie przywiązuj do urządzeń sznurków, tasiemek, smyczy czy ubrań" - podano.

"Samodzielnie nie naprawiaj zepsutych urządzeń. Najlepiej zostaw na nich kartkę z ostrzeżeniem i poinformuj osobę lub instytucję odpowiedzialną za bezpieczeństwo tego miejsca" - podkreślono.

Wskazano by o wszelkich rzeczach, które stwarzają niebezpieczeństwo na placu zabaw przede wszystkim powiadomić zarządcę lub właściciela. "Zastrzeżenia możesz również zgłosić do inspektoratu nadzoru budowlanego znajdującego się w każdym powiecie" - dodano.

W serwisie zamieszczono też informacje skierowane do zarządców i właścicieli placów zabaw oraz osób, które chcą je założyć i prowadzić.

"Kto odpowiada za plac zabaw? Przedszkole, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, gmina, restauracja, a nawet osoba fizyczna - każdy może założyć i prowadzić plac zabaw dla dzieci. Kto organizuje zabawę, odpowiada za jej bezpieczeństwo. Pamiętaj: na każdym placu zabaw powinny być widoczne dane kontaktowe do osoby/podmiotu, który jest odpowiedzialny za jego utrzymanie.

Wskazano przepisy prawa i normy, do których osoba zakładająca i prowadząca plac zabaw musi się dostosować.

Podano, że najczęściej budowa placu zabaw wymaga zgłoszenia. Dodano, że najlepiej skorzystać w tym zakresie z pomocy projektanta.

Wśród rad pomocnych przy urządzaniu placu zabaw wyjaśniono jaki rodzaj nawierzchni wybrać i dlaczego. "Decydując o rodzaju nawierzchni, wybierz bezpieczne materiały syntetyczne (guma) lub naturalne podłoże sypkie (kora, zrębki drzewne, piasek, żwirek, rozdrobniona). Zapewnią one właściwą amortyzację przy upadku" - czytamy.

Podkreślono by zamawiać wyłącznie wyposażenie zgodne z normami, stosować się do instrukcji producenta dotyczących montażu i obsługi urządzeń (włącznie ze wskazaną bezpieczną odległością pomiędzy nimi) oraz do zasad kontroli i konserwacji. Wskazano na certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu i nawierzchni z normami. "Minimum to deklaracja zgodności z normą dla każdego produktu" - zaznaczono.

"Przed oddaniem placu zabaw do użytku zleć ocenę jego bezpieczeństwa w ramach kontroli pomontażowej. Kontrola pomontażowa powinna uwzględniać w szczególności: sprawdzenie szczelin i otworów - czy nie ma ryzyka, że zakleszczą się w nich głowa, kończyny lub palce dziecka; ocenę stabilności urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz ich odpowiednie przymocowanie do podłoża" - czytamy.

"Zadbaj o tzw. strefę bezpieczeństwa - w pobliżu urządzenia nie umieszczaj niebezpiecznych przeszkód takich jak: płot, drzewa, stoliki, krzesła, kosze na śmieci. Umieść na placu tablicę informacyjną zawierającą dane kontaktowe do osoby/podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo tego miejsca, adres placu zabaw i numer alarmowy do służb ratunkowych. Jeśli chcesz ograniczyć ryzyka związane z prowadzeniem placu zabaw, wykup odpowiednie ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej" - radzi UOKiK.

Wskazano, że odpowiednie zarządzanie i regularne kontrole to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa na placach zabaw. "Ponieważ odpowiadasz za miejsce zabawy, które zorganizowałeś, powinieneś stale o nie dbać i sprawdzać systematycznie stan jego bezpieczeństwa. Pamiętaj o przeglądach, konserwacjach i naprawach oraz dokumentowaniu prowadzonych czynności (tzw. dziennik placu zabaw)" - podano.

Zalecono, by przynajmniej raz na tydzień (w zależności od obłożenia placu zabaw) sprawdzić stan wszystkich urządzeń oraz czystość nawierzchni, raz na miesiąc skontrolować zużycie urządzeń, ogrodzenia, wyposażenia dodatkowego, co roku przeprowadź kontrolę główną z udziałem podmiotu zewnętrznego. "Niezależna kontrola powinna objąć m.in. zużycie urządzeń, nawierzchni, a także bezpieczeństwo tych sprzętów, które były naprawiane w ciągu roku" - wyjaśniono.

"Sprawdzaj nie tylko urządzenia, ale cały plac, włącznie ze ścieżkami, siedzeniami, ogrodzeniami, wejściami" - dodano.