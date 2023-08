Upalny dzień z przelotnymi opadami deszczu i burzami na południu kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje upalny wtorek w przeważającej części kraju. Na południu Polski można spodziewać się opadów deszczu, a nawet burz.

We wtorek po południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na przeważającej części kraju. Na południu zachmurzenie będzie duże.

"Tam też mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze. W trakcie nich suma opadów dojdzie do ok. 25 mm. W trakcie burz możliwy wiatr do 70 km/h" - poinformował PAP synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

Temperatura wahać się będzie od 24 stopni C. na Suwalszczyźnie, 27 stopni C. w centrum kraju, do 32 stopni C. na południu. Najchłodniej będzie nad morzem, do około 22 stopni C.

Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się.

Najbliższej nocy, na północy kraju, zachmurzenie będzie małe. Natomiast na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

"Także na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze. Największe sumy opadów w trakcie trwania burz wystąpią na południu, do ok. 25 mm" - zaznaczył synoptyk.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 11 stopni C. na Suwalszczyźnie i na Pojezierzu Wielkopolskim do około 15 stopni C w centrum. Najcieplej, 18-19 stopni C., na południowym wschodzie kraju.

"Poza burzami możliwe lokalne mgły, ograniczające widzialność do 300 m na północy kraju" - ostrzegł Kowalczuk.

Wiatr słaby, zmienny.