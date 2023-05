Upływa kadencja prezesa Izby Karnej SN; nowym prezes Zbigniew Kapiński

W piątek upływa kadencja prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego sędziego Michała Laskowskiego. Nowym prezesem zostanie sędzia Zbigniew Kapiński, który zapowiada, że nie będzie wyznaczał tzw. mieszanych składów orzekających i zamierza namawiać sędziów do jedności i zakończenia konfliktów.

Kadencja prezesa Laskowskiego kończy się po trzech latach kierowania przez niego Izbą Karną. W jego miejsce przed dwoma tygodniami prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Wcześniej prezydent wybrał go spośród trzech kandydatów. Kontrkandydatami Kapińskiego w wyścigu o to stanowisko był ustępujący prezes oraz sędzia Kazimierz Klugiewicz.

W pierwszym wywiadzie, jakiego nowy prezes udzielił PAP po powołaniu przez prezydenta, Kapiński został zapytany, czy jako prezes Izby będzie wyznaczał tzw. mieszane składy orzekające, czyli te, w których zasiadaliby tzw. nowi i tzw. starzy sędziowie. Dotychczas w Izbie tej składy takie nie były wyznaczane. Jak argumentowano, praktyka taka funkcjonowała z uwagi na wątpliwości dotyczące powołania tzw. nowych sędziów i ochronę stron postępowania przed ewentualną nieważnością orzeczenia.

"Uważam, że to jest w interesie Izby. Nie chcę wywoływać dodatkowych konfliktów. Chcę natomiast, żeby praca Izby przebiegała w sposób merytoryczny i spokojny. Dlatego nigdy nie będę wyznaczał takich składów wbrew sędziom. Będę natomiast rozmawiał z sędziami i namawiał ich do tego, żeby ci, którzy dotychczas nie chcieli orzekać z nowymi sędziami, zmienili swoje podejście" - powiedział PAP Kapiński.

Nowy prezes Izby Karnej zapowiedział też, że będzie chciał rozmawiać z sędziami o istniejących w Izbie podziałach i konfliktach wśród sędziów. "Rzeczywiście nie jest to tajemnica. Podział i konflikt jest i boleję nad tym, bo uważam, że one nikomu nie służą. Będę namawiał do tego, żeby wrócić do jedności, ale nie będę zmuszał" - powiedział.

Dopytywany, w jaki sposób zamierza przekonać sędziów do tego, odparł: "Tu nie ma prostego rozwiązania i nie powiem, że mam już gotową receptę, bo bym skłamał. Chcę jednak poznać stanowiska sędziów i wierzę, że uda nam się wyjść z tej trudnej sytuacji, wspólnie. Bo nikt za nas tego nie zrobi. Nie zrobią tego politycy, nie zrobią za nas tego obywatele. A nasze porozumienie leży w interesie państwa, wymiaru sprawiedliwość, a przede wszystkim w interesie stron procesu".

Zbigniew Kapiński został powołany do SN w czerwcu 2022 r. Przed powołaniem do SN, sędzia Kapiński orzekał od 2001 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wcześniej był sędzią m.in. Sądu Rejonowego w Siedlcach.