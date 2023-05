Urbaniak (Konfederacja) o 800+: nieodpowiedzialne zadłużanie Polaków

Aktualna polityka PiS to: "po nas choćby potop"; to, co proponują - czyli program 800 plus - to jest po prostu nieodpowiedzialne i jest zwyczajnym zadłużaniem Polaków - ocenił w poniedziałek poseł Konfederacji Michał Urbaniak.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.

Odnosząc się do tej zapowiedzi, poseł Urbaniak powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że "zaczęła się licytacja", a nowym, sztandarowym program PiS jest 800 plus. "PiS ma aktualnie politykę taką, że +po nas choćby potop+; to, co proponuje, jest po prostu nieodpowiedzialne i jest zwyczajnym zadłużaniem Polaków" - ocenił polityk Konfederacji.

Dodał, że PiS zapomina o tym, że "dobrobyt nie bierze się z socjali, tylko z pracy".

Urbaniak krytykował też zapowiedź PiS ws. darmowych autostrad.

"My zgadzamy się z tym, że już w podatkach płacimy za autostrady, ale przypominam, że zobowiązali się szybciej przy założeniach Krajowego Planu Odbudowy, że będą robić 1,4 tys. kilometrów dróg, które będą płatne, więc w tym wypadku po raz kolejny PiS-owcy sami nie wiedzą, czego chcą i wszystko w imię słupków wyborczych, wszystko w imię tego, by przekupić kolejną grupę Polaków" - ocenił poseł Konfederacji.