URPL: POZ mogą nabywać testy combo od wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, które wykonują tzw. testy combo wskazujące czy mamy do czynienia z zakażeniem grypą, koronawirusem lub wirusem RSV mogą nabywać te testy od wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów, oferujących je na rynku polskim – wskazał URPL.

5 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie, dzięki któremu tzw. testy combo, czyli trzy w jednym, stały się świadczeniami gwarantowanymi w POZ. Oznacza to, że mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za każdy test i jego wykonanie, jest to więc świadczenie płatne dodatkowo, poza stawką kapitacyjną, czyli podstawowym wynagrodzeniem lekarza rodzinnego. Za test antygenowy combo i jego wykonanie poradnia POZ otrzyma prawie 34 zł (33,98 zł).

NFZ informował, że do wszystkich poradni POZ wysłano komunikat ze szczegółową informacją z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o producentach, importerach i dystrybutorach testów, u których można je zamawiać.

W informacji opublikowanej na stronach URPL wskazano, że POZ mogą nabywać tzw. testy combo od wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów, oferujących ten rodzaj testów na rynku polskim.

"Producenci, importerzy oraz dystrybutorzy testów mogą zwracać się bezpośrednio do POZ w celu zakontraktowania dostaw dla tych testów" - podał URPL.

Wyjaśniono, że wśród tzw. szybkich testów COMBO, które to przeznaczone są do wykrywania i różnicowania wirusów: grypy A/B, SARS-CoV-2 oraz RSV, rozróżnia się szybkie testy antygenowe, przeznaczone do użytku przez profesjonalnych użytkowników oraz szybkie testy antygenowe do samokontroli przeznaczone do użytku przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami.

W informacji URPL przekazano, że nie ma przeciwskazań, by testy do samokontroli były wykonywane przez użytkowników profesjonalnych w gabinecie POZ.

"Dodatkowo, przypominamy o obowiązku dokonywania zgłoszeń (przez producentów, mających siedzibę na terytorium RP) i powiadomień (przez dystrybutorów i importerów, wprowadzających wyrób na terytorium RP) do prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych" - podano w komunikacie URPL.