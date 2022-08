Ursula von der Leyen dowodzi, że pakt Ribbentrop-Mołotow to nie tylko bolesna przeszłość

Pakt Ribbentrop-Mołotow nie należy tylko do dalekiej i bolesnej przeszłości, ale odbija się echem w inwazji Rosji na Ukrainę - oświadczyła w poniedziałek, w przededniu 83. rocznicy podpisania umowy między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"23 sierpnia czcimy pamięć ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych w Europie i poza nią. W 83. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, data ta ma szczególne znaczenie. W tym roku Putin przyniósł z powrotem do Europy okropności wojny wraz z przypomnieniem, że pokoju nie można brać za pewnik" - oznajmiła szefowa KE.

"Bolesne wspomnienie przeszłości nie jest tylko odległym wspomnieniem, ale odbiło się echem w nielegalnej i nieuzasadnionej wojnie Rosji z Ukrainą. Inspiruje nas odwaga tych, którzy wtedy przeciwstawiali się niesprawiedliwości oraz wyrażamy nasz szacunek i wsparcie dla wielu mężczyzn i kobiet, którzy są dziś zmuszeni do tego ponownie. Ukraińcy oddają życie w obronie wartości, na których zbudowana jest nasza Unia" - dodała.

Von der Leyen zadeklarowała, że UE jest dziś bardziej niż kiedykolwiek zjednoczona przeciwko rosyjskiej propagandzie kontrolowanej przez państwo, która wypacza historię, szerzy teorie spiskowe i karze tych, którzy się jej sprzeciwiają.

"Będziemy z determinacją kontynuować naszą pracę w zwalczaniu dezinformacji. Zadbamy o to, by nie zapomniano o tych, którzy sprzeciwiali się totalitaryzmowi. (...) Będziemy popierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. Nie spoczniemy, dopóki nie zwyciężycie" - skonkludowała przewodnicząca KE.

Od 2009 roku 23 sierpnia jest obchodzony jako ogólnoeuropejski dzień pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych.

