Ursula von der Leyen: w ramach kampanii "Stand Up For Ukraine" zebrano 9,1 mld euro

W ramach kampanii na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine" zebrano 9,1 mld euro. Komisja Europejska przeznaczy dodatkowo 1 mld euro na pomoc Ukrainie - z tego 600 mln euro dla władz ukraińskich i ONZ, a 400 mln euro dla państw przyjmujących uchodźców - powiedziała w sobotę w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W Warszawie odbyła się konferencja darczyńców na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine", której inicjatorami była razem z premierem Kanady Justin Trudeau, a organizatorem - organizacja Global Citizen.

W ramach kampanii na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine" udało się zebrać 9,1 mld euro - powiedziała Ursula von der Leyen.

Zapowiedziała, że sama Komisja Europejska przeznaczy dodatkowo 1 mld euro na pomoc Ukrainie. "Z tego 600 mln euro zostanie przeznaczone dla władz ukraińskich i ONZ, a 400 mln euro zostanie przekazane państwo działającym na pierwszej linii, które pomagają przybywającym uchodźcom" - wyjaśniła.

Premier Kanady Justin Trudeau, zapowiedział, że przekaże Ukrainie kolejne 100 mln dolarów kanadyjskich. "W sumie od początku wojny będzie to 245 mln" - zaznaczył. Dodał, że Kanada wsparła także Ukrainę ofiarowując "345 tys. przedmiotów pomocy rzeczowej takich jak m.in. koce ratunkowe".

"620 mln dolarów wsparcia finansowego i dodatkowy 1 mld dolarów jeszcze chcemy przeznaczyć na gospodarkę unijną" - powiedział premier Kanady.

Justin Trudeau powiedział, że w Kanadzie żyje druga, co do wielkości na świecie diaspora ukraińska. Zaznaczy, że "Kanada jest zawsze gotowa do przyjęcia uchodźców z całego świata".

"W marcu zainwestowaliśmy 107 mln dolarów kanadyjskich w budowanie zaplecza dla uchodźców uciekających z Ukrainy przed wojną. Chcemy wspierać ich w chwili, w której przyjeżdżają do naszego kraju. Tworzymy trwałe zakwaterowanie, aby mogli uczyć się i żyć w Kanadzie" - powiedział Trudeau.

Wspomniał również, że Kanada współpracuje m.in. z liniami lotniczymi, aby zorganizować w najbliższych tygodniach loty czarterowe dla uchodźców z Ukrainy, oraz zagwarantować im zakwaterowanie w hotelach.

"Musimy działać szybko, żeby uchodźcy mogli integrować się z nowymi społecznościami, aby pomóc im stanąć na nogi" - zaznaczył premier Kanady.