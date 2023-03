Urząd do Spraw Cudzoziemców: wzrasta liczba umorzonych postępowań ws. udzielenia ochrony międzynarodowej

Z roku na rok wzrasta liczba umorzonych postępowań ws. udzielenia cudzoziemcom ochrony międzynarodowej - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Najczęściej powodem jest fakt opuszczenia Polski przez cudzoziemca jeszcze przed wydaniem decyzji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w 2021 roku umorzeniem zakończyły się postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej dotyczące 1,1 tys. cudzoziemców - głównie obywateli Afganistanu - 540 osób i Rosji - 215 osób; rok później, w 2022 roku, umorzono postępowania dotyczące 4,1 tys. cudzoziemców - głównie obywateli Iraku - 1,2 tys. osób i Rosji - 0,9 tys. osób; do końca lutego 2023 roku umorzeniem zakończyły się postępowania dotyczące 500 cudzoziemców - głównie obywateli Rosji - 220 osób i Afganistanu - 60 osób.

Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak zaznaczył w rozmowie z PAP, że sprawy są umarzane najczęściej w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę przed wydaniem decyzji merytorycznej.

Również rzeczniczka Straży Granicznej wskazuje na to, że cudzoziemcy składają wnioski o ochronę międzynarodową tylko po to, aby dostać się do Polski, a następnie wyjechać do innych krajów Unii Europejskiej.

"Z naszych danych i obserwacji wynika, że cudzoziemcy instrumentalnie wykorzystują instytucję ochrony międzynarodowej, tylko po to aby przedostać się na terytorium Polski, czyli już terytorium UE, a następnie jak najszybciej wyjechać do innych krajów Europy Zachodniej" - oceniła.

Dodała, że bardzo często w przypadkach, kiedy zostają skierowani ze strzeżonych ośrodków do ośrodków otwartych, "nawet nie dojeżdżają do tych ośrodków i od razu wyjeżdżają do Niemiec, czy do innych krajów UE, choć ich obowiązkiem jest oczekiwanie na rozstrzygnięcie postepowania o przyznanie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski".

"Cudzoziemcy zatrzymywani są przy granicy polsko-niemieckiej przez funkcjonariuszy SG z oddziałów na granicy wewnętrznej tj. z Nadodrzańskiego Oddziału SG lub Śląskiego Oddziału SG. Natomiast ci cudzoziemcy, którym udaje się dotrzeć do innych państw Unii Europejskiej, po zatrzymaniu przez służby innych państw są z powrotem przekazywani do Polski w ramach rozporządzenia Dublin III" - poinformowała.

W tym roku przekazano już 113 takich osób; rok wcześniej było ich 927, a w 2021 roku 576.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że do końca lutego 2023 roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 1,5 tys. cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Białorusi - 0,5 tys. osób, Rosji - 0,3 tys. osób oraz Ukrainy - 250 osób. W 2022 takie wnioski złożyło 9,9 tys. cudzoziemców, a w 2021 7,7 tys. cudzoziemców.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.