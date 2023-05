Urząd gminy w Jaworzu: wójt przebywał na Sardynii służbowo

Wójt Radosław Ostałkiewicz, który zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przebywał na Sardynii służbowo – poinformował we wtorek urząd gminy w Jaworzu koło Bielska-Białej. Jak podano, we Włoszech toczy się w tej sprawie postępowanie.

"Był to wyjazd studyjny organizowany przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania +Ziemia Bielska+. Brali w nim udział samorządowcy z powiatu bielskiego" - podano. Wyjazd rozpoczął się w poniedziałek i miał potrwać do piątku.

"Aktualnie toczy się postępowanie, prowadzone przez włoskie służby, z którymi w kontakcie są polskie służby dyplomatyczne" - zakomunikowała gmina.

Samorząd zapowiedział, że informacje o dacie pogrzebu zostaną przekazane "w późniejszym czasie - po zakończeniu wszelkich formalnych procedur we Włoszech i w Polsce".

Dyrektor biura grupy "Ziemia Bielska" Marcin Chrobak w rozmowie z PAP odmówił komentarza w tej sprawie.

Włoskie media podały we wtorek rano, że do nieszczęśliwego wypadku doszło w hotelu w centrum Cagliari w nocy z poniedziałku na wtorek. Wójt wypadł z okna pokoju na czwartym piętrze. Jak ustaliła policja, siedział na parapecie i stracił równowagę. Doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Radosław Grzegorz Ostałkiewicz urodził się 8 marca 1979 w Bielsku-Białej. Był doktorem ekonomii i samorządowcem. 20 lat temu zawodowo związał się z urzędem gminy w Jaworzu. Po stażu w Brukseli w 2007 roku został zastępcą wójta. W wyborach w 2014 roku został wybrany na stanowisko wójta już w pierwszej turze. Kandydował z własnego komitetu - "Łączy nas Jaworze". Poparło go 62,8 procent głosujących. Uzyskał reelekcję w kolejnej kadencji z 93,4 proc. głosów.

Stowarzyszenie LGD "Ziemia Bielska" powstało w 2008 r. jako oddolna, wspólna inicjatywa trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Obecnie tworzy go 75 członków. Zrzesza samorządy, organizacje, osoby prywatne i firmy z Bielska-Białej oraz okolicy. Radosław Ostałkieiwcz był członkiem zarządu Grupy.