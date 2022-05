USA mogą szybko zaakceptować fiński wniosek o akcesję do NATO

"Finlandia wniesie wiele do sojuszu obronnego" – powiedział republikański senator Mitch McConnell, który w poniedziałek spotkał się w Helsinkach z prezydentem Saulim Niinisto. Według niego USA zaakceptują fiński wniosek o akcesję do NATO "tak szybko, jak to możliwe".

"Mam nadzieję, że zatwierdzenie przystąpienia Finlandii do NATO w Senacie nastąpi jeszcze przed sierpniową przerwą" - przyznał McConnell, który przewodził większości republikańskiej w latach 2015-2021.

W USA, które są głównym sojusznikiem NATO, ratyfikacja akcesji nowego państwa wymaga zgody Senatu (izby wyższej Kongresu).

Senator przyznał, że większość republikanów popiera fińskie członkostwo w NATO, jednak jak zaznaczył, kwestie pomocy na czas procesu akcesyjnego leżą w gestii administracji rządowej kierowanej przez prezydenta Joe Bidena.

Prezydent Finlandii przypomniał, że poleciał do Waszyngtonu na początku marca, tydzień po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę i rozmawiał o tym, co USA mogłyby zaoferować. "Te rozmowy pokrzepiły Finlandię" - powiedział Niinisto.

Spotkanie z republikanami odbyło się w czasie, gdy w fińskim parlamencie rozpoczęło się ostateczne posiedzenie w sprawie zatwierdzenia rządowego wniosku o przystąpienie kraju do NATO.