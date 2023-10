USA nałożyły sankcje na osoby odpowiedzialne za finansowanie Hamasu

Amerykańskie ministerstwo finansów nałożyło w środę sankcje na dziewięć osób z Sudanu, Turcji, Kataru i Algierii oraz giełdę kryptowalut Buy Cash w Gazie, zaangażowanych w finansowanie działalności palestyńskiego Hamasu.

Według szefowej resortu Janet Yellen ma to zakłócić dopływ pieniędzy dla organizacji.

Jak podał resort, sześć objętych sankcjami osób, to ludzie "związani z tajnym portfelem inwestycyjnym Hamasu", tworzący sieć podmiotów w Sudanie, Turcji i Algierii, zajmujących się inwestycjami Hamasu. Do tego na listę sankcji trafiło dwóch wysokich rangą przedstawicieli organizacji, w tym jeden mieszkający w Katarze oraz zlokalizowana w Gazie giełda krytpowalut Buy Cash, wykorzystywana przez Hamas, a w przeszłości również przez Państwo Islamskie (IS).

"Te osoby wspierały Hamas i inne organizacje terrorystyczne, pozwalając Hamasowi (...) przeprowadzać czyny takie, jak okrutny zamach na Izrael" - powiedział w oświadczeniu szef dyplomacji USA Antony Blinken. Podkreślił jednocześnie, że działania USA są skierowane przeciwko Hamasowi, a nie Palestyńczykom.

Yellen oznajmiła, że sankcje są częścią wieloletnich wysiłków, mających na celu "skuteczne zakłócanie finansów terrorystów".

"Będziemy dalej podejmować wszystkie konieczne kroki, by odebrać terrorystom Hamasu zdolności do pozyskiwania i używania funduszy, by dokonywać zbrodni i terroryzować naród Izraela. Wchodzi w to nakładanie sankcji i koordynacja z sojusznikami i partnerami, by śledzić, zamrażać i konfiskować wszelkie aktywa związane z Hamasem w ich jurysdykcjach" - powiedziała.

Według amerykańskiego resortu finansów na liście sankcji znajduje się obecnie niemal 1000 osób i podmiotów związanych z Hamasem, Hezbollahem oraz innymi organizacjami wspieranymi przez Iran.