USA: NATO przedstawi reformy, które Ukraina musi spełnić

NATO przedstawi reformy, które Ukraina musi spełnić, by wejść do Sojuszu - powiedział we wtorek szef dyplomacji USA Antony Blinken w wywiadzie dla telewizji NBC. Zaznaczył, że akcesja nie jest możliwa, dopóki trwa wojna.

"Myślę, że to, co zobaczymy w ciągu następnych kilku dni, to jasna demonstracja postępów, jakie poczyniła Ukraina w kierunku ostatecznego członkostwa - to będzie odzwierciedlone w tym, co wyjdzie z tego szczytu - podobnie jak praca, która wciąż musi zostać wykonana" - powiedział Blinken.

Jak dodał, wszyscy, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mają jasność co do tego, że do akcesji nie możę dojść w środku wojny.

"Ale oni zrobili prawdziwe postępy i Sojusz wyłoży następne reformy, zarówno w sprawie bezpieczeństwa, jak i demokracji, które są potrzebne, by iść dalej tą ścieżką" - oznajmił dyplomata.

Wywiad został przeprowadzony w Wilnie, gdzie amerykański sekretarz stanu towarzyszy prezydentowi Joe Bidenowi podczas rozpoczętego we wtorek dwudniowego szczytu NATO.

Ukraina jest tak samo potrzebna NATO, jak NATO Ukrainie - ocenił we wtorek ukraiński premier Denys Szmyhal. Jak dodał, jego kraj walczy na froncie o wartości, wokół których zbudowany został Sojusz.

"Dziś w Wilnie rozpoczął się szczyt NATO. Oczekujemy historycznych decyzji, które przybliżą nasz kraj do członkostwa w Sojuszu" - napisał premier w komunikatorze Telegram.

Jak podkreślił, Ukraina jest "nieodłącznym elementem światowej architektury bezpieczeństwa". "Jesteśmy obecnie na froncie walki o wartości, wokół których tworzony był Sojusz. Dlatego nasz kraj jest tak samo potrzebny NATO, jak NATO potrzebne jest naszemu krajowi" - oświadczył Szmyhal.

Zaznaczył, że wstąpienie do NATO to jeden z geopolitycznych priorytetów Ukrainy. Jednak obecnie ważne jest również dla Kijowa praktyczne wsparcie ze strony NATO i krajów członkowskich. Szmyhal podkreślił, że wsparcie to wzmacnia ukraińskie siły oraz pomaga w wyzwalaniu okupowanych przez Rosjan terytoriów.

"Dziękujemy za to. Liczymy, że takie wsparcie będzie jeszcze bardziej konsekwentne i systematyczne" - podsumował.