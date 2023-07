USA: Naukowiec NASA: za waszego życia nie będzie już tak chłodnego lata jak obecne

Za waszego życia nie będzie już tak chłodnego lata jak obecne i nie należy tego traktować jako żartu; to jest przerażające - ostrzegł Peter Kalmus, zajmujący się zmianą klimatu naukowiec amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Jedynym sposobem na zakończenie koszmarnych upałów jest rezygnacja z paliw kopalnych - dodał.

"Większość ludzi NADAL nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, w którym się znajdujemy. To będzie najchłodniejsze lato w ciągu reszty twojego życia i nie można tego traktować jako memu - to powinno budzić prawdziwe przerażenie. Jest tylko jedno wyjście z tych koszmarnych upałów - zakończyć (eksploatację) paliw kopalnych tak szybko, jak to tylko możliwe" - napisał na Twitterze Kalmus, który jest także aktywistą klimatycznym.

"Zawsze będą występować pewne regionalne i międzyroczne wahania, ale uśredniając, trendy dotyczące upałów pokazują, że to będzie najchłodniejsze lato przez wiele lat. JEŚLI społeczeństwo przejdzie w stan zagrożenia klimatycznego, możliwe, że planeta zacznie się ochładzać przed końcem stulecia" - dodał pracujący w NASA fizyk.

W skali całego świata czerwiec 2023 r. był najcieplejszy w 174-letniej historii prowadzenia regularnych badań temperatury - poinformowała w zeszłym tygodniu amerykańska Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA). Również w lipcu północna półkula, od Ameryki Płn., przez Europę, po Azję mierzy się z falą ekstremalnych upałów, zagrażających ludziom i wywołujących susze oraz pożary.