USA: nie widzimy oznak rosyjskiej deeskalacji; trudno o sukces rozmów

Wspieramy ukraińskie starania i rozmowy pokojowe, ale na razie nie widzimy żadnych oznak rosyjskiej deeskalacji - oznajmił w środę rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, komentując doniesienia o ewentualnym bliskim porozumieniu między Ukrainą i Rosją.

"Cieszymy się z wyrażanych odczuć, że istnieje nadzieja, albo optymizm co do dyplomatycznych postępów. Ale to, czego potrzebuje Ukraina teraz bardziej niż odczuć, czy optymizmu, to deeskalacja przemocy, namacalne wskazania o tym, że prezydent Putin zmienia kurs. Tego jeszcze nie widzieliśmy" - powiedział Price podczas konferencji prasowej. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o doniesienia na temat możliwego zbliżenia stron podczas rozmów Rosji i Ukrainy.

Jak dodał, pytany przez PAP, wskaźnikiem postępów nie była również środowa rozmowa doradców prezydentów Bidena i Putina, pierwszy kontakt dyplomatyczny na wysokim szczeblu od początku rosyjskiej inwazji. Wyjaśnił, że doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan przekazał swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Nikołajowi Patruszewowi, że Ameryka nadal będzie wspierać Ukrainę i przestrzegł go przed konsekwencjami użycia broni chemicznej lub biologicznej.