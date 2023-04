USA: Ponad 7 lat więzienia za udział w zamieszkach na Kapitolu w 2021 roku

Patrick McCaughey III, który podczas zamieszek 6 stycznia 2021 roku na Kapitolu zranił policjanta, został skazany w piątek w Waszyngtonie na siedem lat i sześć miesięcy więzienia.

Mężczyzna przepraszał za swój czyn.

Tysiące zwolenników ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zaatakowało wtedy Kapitol w proteście przeciwko wynikom wyborów prezydenckich. Zamieszki zakłóciły wspólną sesję Kongresu, mającą formalnie zatwierdzić zwycięstwo Joe Bidena, który pokonał Trumpa w wyborach w listopadzie 2020 roku.

Używając skradzionej tarczy policyjnej 25-letni McCaughey III zaatakował broniącego w drzwiach dostępu do gmachu funkcjonariusza. Został on zraniony i przewieziony do szpitala.

Mężczyznę oskarżono o napaść i osiem innych zarzutów. Prokuratorzy federalni wnioskowali o karę 15 lat i ośmiu miesięcy więzienia dla McCaughey'ego III, co byłoby najdłuższym wyrokiem w sprawie zamieszek na Kapitolu.

Sędzia Trevor McFadden skazał go na siedem lat i sześć miesięcy więzienia. Kolejne dwa lata spędzi pod nadzorem.

"Twoje działania należą do najbardziej skandalicznych przestępstw popełnionych w tym mrocznym dniu" - stwierdził federalny sędzia.

McCaughey, pochodzący z Ridgefield w stanie Connecticut, wyraził w sądzie skruchę.

"Przepraszam, że tego dnia zachowałem się mniej jak obywatel, a bardziej jak zwierzę" - wyznał.

Jak podkreśla AP, 90-miesięczny wyrok na McCaughey'a jest jak dotąd drugim najwyższym wydanym za udział w starciach na Kapitolu.

Za przestępstwa federalne związane z zamieszkami 6 stycznia oskarżono ponad 1000 osób. Przeszło 600 z nich przyznało się do winy lub zostało skazanych. Więcej niż 200 otrzymało kary pozbawienia wolności od siedmiu dni do 10 lat.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski