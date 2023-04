USA: Premier Morawiecki: relacje chińsko-rosyjskie kluczem dla przyszłości świata

Relacje chińsko-rosyjskie są kluczem dla przyszłości świata, dlatego bardzo się niepokoję wsparciem, jakie prezydent Xi Jinping udziela prezydentowi Władimirowi Putinowi. Mam nadzieję, że Chiny nie przekroczą czerwonej linii dostarczania broni do Rosji - ocenił premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Premier Morawiecki podczas czwartkowej rozmowy z think tankiem Atlantic Council był pytany m.in. o "kwestię obaw dotyczących Chin", a także o ocenę stosunków chińsko-rosyjskich.

"Chiny są supermocarstwem, szanujemy Chiny, jest to wielki wspaniały kraj z wielką kulturą i historią, lecz nie wierzę, że obecnie - może to się zmieni w przyszłości - mamy dokładnie takie same wspólne wartości z Chinami" - odpowiedział szef polskiego rządu.

Jak kontynuował, chcemy utrzymać możliwie dużą otwartość gospodarczą na Chiny, ale "musi to być robione na równej stopie". "Dla przykładu handel, wymiana, między Polską a Chinami jest mniej więcej w stosunku jeden do 12 (...). Tego modelu nie da się utrzymać. Tak samo jest ogromny deficyt wymiany handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. To musi się zmienić" - mówił premier Morawiecki.

"Rozbudowa współpracy z Chinami bez odniesienia się do kwestii podstawowych, czyli bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i nierównowago wymiany handlowej, to nie jest dobry sposób" - ocenił premier.

Wskazał, że kluczem dla przyszłości świata są relacje chińsko-rosyjskie. "Dlatego bardzo się niepokoję wsparciem, jakie prezydent Xi Jinping udziela prezydentowi Władimirowi Putinowi. Mam tylko nadzieję, że Chiny nie przekroczą czerwonej linii dostarczania broni do Rosji. Tego nie robią i to dobrze" - mówił szef rządu.

"Mam nadzieję, że Chiny nie będą wspierać Rosji wojskowo, to niezwykle ważne" - podkreślił Morawiecki.

Jego zdaniem Rosja natomiast nie docenia wyzwań, jakie staną przed nią w związku z Chinami. "Rosjanie są bardzo krótkowzroczni w tym kontekście, ale chcą uzyskać szybkie korzyści w związku z Ukrainą, aby zniszczyć Ukrainę" - powiedział.