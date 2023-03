USA: przywódca Chin powinien porozmawiać z prezydentem Ukrainy

Zachęcamy przywódcę Chin Xi Jinpinga do odegrania konstruktywnej roli i przeprowadzenia rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - powiedział w poniedziałek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Zachęcamy prezydenta Xi, by odegrał konstruktywną rolę i porozmawiał z prezydentem Zełenskim, czego nie zrobił odkąd Rosja rozpoczęła tę inwazję. Chiny powinny wysłuchać tego, co mają do powiedzenia Ukraińcy, nie tylko Rosjanie, i zachęcamy prezydenta Xi, by naciskał na prezydenta Putina w sprawie potrzeby poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - oświadczył Kirby podczas briefingu prasowego. "Świat i sąsiedzi Chin z pewnością będą blisko się temu przyglądali" - dodał.

Rzecznik skomentował w ten sposób rozpoczętą w poniedziałek wizytę chińskiego prezydenta w Moskwie. Jak stwierdził, oczekuje, że Xi będzie próbował promować 12-punktowy plan pokojowy, który de facto zatwierdziłby zdobycze terytorialne Rosji na Ukrainie. Przyznał jednocześnie, że nie wie, czy Chiny ogłoszą podczas wizyty, że wyślą Rosji broń, choć zauważył, że byłoby to sprzeczne z publicznie deklarowanym dążeniem Pekinu do pokoju i nie byłoby w interesie ChRL ze względu na potencjalne skutki.

Kirby poinformował jednocześnie, że prezydent USA Joe Biden odbędzie rozmowę telefoniczną z Xi "w odpowiednim czasie" odnotowując, że Xi "był ostatnio zajęty". Dodał, że Biały Dom jest w trakcie rozmów na temat potencjalnej wizyt w Chinach szefowych resortów finansów i handlu, Janet Yellen i Giny Raimondo. Stwierdził też, że odwołana z powodu naruszenia amerykańskiej przestrzeni powietrznej przez chiński balon wizyta sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena miała na celu m.in. "odmrożenie" kontaktów między siłami zbrojnymi USA i ChRL.