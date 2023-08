USA wesprze projekt wirtualnego zwiedzania online Miejsca Pamięci

Wsparcie Stanów Zjednoczonych dla rozwoju projektu wirtualnego zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz zapowiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Okazją do złożenia deklaracji stała się 80. rocznica wybuchu powstania w getcie w Białymstoku – podało w środę Muzeum Auschwitz.

"Stany Zjednoczone zawsze będą wspierały takie działania. Stawiamy kolejny krok na tej drodze, współpracując z amerykańskim Kongresem, by dzięki inwestycji o wartości 1 mln dolarów, stworzyć wirtualną podróż po Auschwitz-Birkenau, co pozwoli większej liczbie osób zapoznać się z tymi wstrząsającymi wydarzeniami" - ogłosił cytowany w komunikacie Muzeum Auschwitz sekretarz Blinken.

Łukasz Lipiński z biura prasowego muzeum podał, że innowacyjna aplikacja "Auschwitz in Front of Your Eyes" będzie służyła ludziom z całego świata do zwiedzania z przewodnikiem online terenów byłego niemieckiego obozu. "Narracja prowadzona będzie na żywo, a edukator będzie wykorzystywał także materiały multimedialne, archiwalne fotografie, prace artystyczne, dokumenty oraz świadectwa ocalałych" - wskazał.

Jak dodał, projekt platformy - przygotowanej specjalnie dla Miejsca Pamięci - powstał we współpracy muzeum, Fundacji Auschwitz-Birkenau, izraelskich firm AppsFlyer i Diskin, oraz dzięki wsparciu specjalistycznych firm, jak Orange, która zapewniła bezprzewodowy dostęp do internetu.

Zdaniem dyrektora muzeum Piotra Cywińskiego, Fundacja Auschwitz-Birkenau, której jest także prezesem, od początku istnienia skupiała się na zachowaniu Miejsca Pamięci dla przyszłych pokoleń. "Dzisiaj jednak coraz bardziej jest również zaangażowana w działania edukacyjne. Stworzenie specjalnej platformy, dzięki której ludzie z całego świata, za pomocą internetu, będą mogli zwiedzić online muzeum, z dodatkowym wsparciem USA, będzie kluczowe dla rozwoju tej unikatowej i nowatorskiej koncepcji" - podkreślił.

Dyrektor generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau Wojciech Soczewica zaznaczył, że wykorzystanie platformy do celów edukacyjnych pozwoli zachować tragiczne doświadczenia ofiar i ocalałych z Auschwitz oraz upowszechniać je w skali globalnej. "Mam nadzieję, że wkrótce inne kraje dołączą do Stanów Zjednoczonych, Monako i Malty, przyczyniając się do tych starań. W dobie polaryzacji i rosnących napięć społecznych wykorzystywanie instrumentów, dzięki którym dotrzemy do coraz szerszej publiczności, wydaje się koniecznością" - powiedział.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

Powstanie w getcie białostockim wybuchło 16 sierpnia 1943 roku. Walki trwały ponad dobę. Pojedyńcze punkty oporu broniły się jeszcze kilka dni. Niedługo po zdławieniu wystąpienia Niemcy wywieźli Żydów do obozów. Z ponad 60 tysięcy przeżyła garstka.