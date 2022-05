USA: Wicepremier Gliński spotkał się z dyrektorem nowojorskiej The Metropolitan Opera

Na zakończenie wizyty w Stanach Zjednoczonych wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński spotkał się z dyrektorem nowojorskiej The Metropolitan Opera Peterem Gelbem - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

"Na zakończenie wizyty w Stanach Zjednoczonych wicepremier Gliński spotkał się z dyrektorem The Metropolitan Opera Peterem Gelbem, z którym rozmawiał m.in. o projekcie Ukrainian Freedom Orchestra oraz polskich produkcjach na deskach tej opery" - poinformował w sobotę na Twitterze resortu kultury.

Jak zaznaczono, "w nowojorskiej The Metropolitan Opera wicepremier Gliński spotkał się także z wybitnym polskim barytonem Arturem Rucińskim".

Podczas piątkowej wizyty w nowojorskim The Metropolitan Museum of Art "wicepremier Piotr Gliński rozmawiał z wicedyrektor Andreą Bayer o pomocy dla muzeów na Ukrainie, a także o prezentacji polskich dzieł w Metropolitan Museum of Art" - informuje ponadto MKiDN. Szef resortu kultury "zapoznał się też z pracą konserwatorów tkanin i zbiorami muzeum" - dodano.