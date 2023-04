USA: Wywiad obawia się, że USA nie zdołają przewidzieć inwazji Chin na Tajwan

Przedstawiciele amerykańskich służb wywiadowczych wyrażają obawy, że USA nie będą w stanie zidentyfikować wczesnych sygnałów ostrzegawczych przed inwazją Chin na Tajwan.

W oparciu o wyciekłe do mediów, tajne dokumenty Pentagonu, zwracają też uwagę na nasilającą się agresję Pekinu.

Informuje o tym w niedzielę telewizja Fox News podkreślając, że zwiększona aktywność Chin wokół Tajwanu stanowi główny problem w tym, jak przewidzieć faktyczną inwazję lub atak.

Napięcia między azjatyckimi państwami, które tworzą podzielone Chiny są coraz bardziej widoczne

Fox News podała, że raporty uzyskane przez "Washington Post" ("WP"), zostały przygotowane jako materiały informacyjne dla szefów połączonych sztabów między lutym a marcem. Nawiązują do wzmożonej agresji Chin wobec Tajwanu po wizycie byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na wyspie.

"Jeśli jesteś Stanami Zjednoczonymi musisz mieć dość wysoki poziom pewności, że stoisz w obliczu użycia siły, a także czas na podjęcie poważnych decyzji politycznych. W przypadku niejasności lub wątpliwości, jak również skompresowanego harmonogramu, może to potencjalnie skomplikować twoją zdolność do mobilizacji własnych sił, co jest ogromnym wyzwaniem" - ocenił Joel Wuthnow, pracownik naukowy w National Defense University, cytowany przez "WP".

W następstwie wizyty prezydent Tajwanu Caj Ing-wen w Ameryce, gdzie spotkała się z przewodniczącym Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym, Chiny przeprowadziły trzydniowe ćwiczenia wojskowe wokół wyspy. W manewrach uczestniczyło m.in. dziewięć chińskich okrętów i 58 samolotów, w tym myśliwce i bombowce.

Skandal w wywiadzie? Biden pochwalił w piątek szybką reakcję organów ścigania w związku z rozpowszechnieniem tajnych dokumentów

Fox News przypomina, że po wycieku dokumentów za pośrednictwem platformy społecznościowej Discord władze aresztowały 21-letniego żołnierza Jacka Teixeirę z Gwardii Narodowej w Massachusetts. Przesłuchanie w jego sprawie wyznaczono na przyszłą środę.

Prezydent Biden pochwalił w piątek szybką reakcję organów ścigania w związku z rozpowszechnieniem tajnych dokumentów.

"Podczas gdy wciąż oceniamy ważność tych dokumentów, skierowałem nasze wojsko i społeczność wywiadowczą do podjęcia kroków w celu dalszego zabezpieczenia i ograniczenia dystrybucji wrażliwych informacji, a nasz zespół bezpieczeństwa narodowego ściśle koordynuje działania z naszymi partnerami i sojusznikami" - oświadczył Biden.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski