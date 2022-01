Uścińska: w lutym osoby pobierające świadczenie od 4 920 do 12 800 zł otrzymają zwrot nadpłaconego podatku

Od lutego Polski Ład będzie neutralny dla 421 tys. emerytów i rencistów pobierających świadczenia od 4 920 do 12 800 zł brutto. W lutym osoby te otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń - zapowiedziała w poniedziałek prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Szefowa ZUS, na wspólnej konferencji prasowej z minister rodziny Marleną Maląg i rzecznikiem prasowym rządu Piotrem Müllerem, mówiła o konsekwencjach zastosowania zmian podatkowych Polskiego Ładu w systemie emerytalnym i rentowym.

"Dla 8,1 mln, czyli prawie 94 proc. emerytów i ponad 98 proc. rencistów, którzy pobierają z systemu powszechnego świadczenie w kwocie do 4920 zł brutto, od stycznia wyplata na rękę jest wyższa. A miesięczny wzrost w tej grupie świadczeniobiorców wynosi od 1 zł do 180 zł" - powiedziała Uścińska.

Poinformowała, że świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie pobiera: 3,7 mln emerytów (czyli 62 proc. ogółu) oraz 1,4 mln rencistów (czyli 75 proc. ogółu). Osoby te nie zapłacą podatku dochodowego.

Szefowa ZUS wskazała, że na zmianach zyska liczna grupa osób pobierających świadczenia minimalne, czyli w wysokości 1250,88 zł. "Do niedawna te osoby otrzymywały na rękę netto 1067 zł. Natomiast w tej chwili jest wzrost do 1138 zł" - powiedziała. Dodała, że również osoby pobierające świadczenia niższe niż 483 zł nie stracą na zmianach podatkowych.

Uścińska zapewniła, że na zmianach nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4920 zł do 12 800 zł. Stanowią one ok. 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów.

"Już od lutego dla tej grupy świadczeniobiorców także pozostanie wypłata w niezmienionej wysokości. Czyli te osoby będą potraktowane w sposób neutralny z punktu widzenia kwoty świadczenia, jakie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rękę" - zapewniła.

W piątek Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dzięki temu emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł-12 800 zł, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne starych zasadach.

"W stosunku do tej grupy świadczeniobiorców, czyli dla tych 421 tys. nastąpi w lutym wraz ze świadczeniem zwrot tej nadpłaconej zaliczki z tytułu podatku dochodowego" - powiedziała Uścińska.

Niższe świadczenia będą natomiast otrzymywać osoby pobierające renty lub emerytury w wysokości powyżej 12 800 zł brutto. Dotyczy to grupy 457 osób - 380 emerytów i 77 rencistów. "Tutaj ta wypłata od stycznia na rękę jest niższa o kilka procent" - powiedziała Uścińska.