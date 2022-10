Ustawa o Centralnym Azylu dla Zwierząt z poprawkami Senatu wraca do Sejmu

Senat poparł z poprawkami ustawę o Centralnym Azylu dla Zwierząt, do którego mają trafiać zwierzęta nielegalnie wwiezione do Polski lub takie, które były przedmiotem nielegalnego handlu. Ustawa wraca do Sejmu.

Za uchwałą popierającą ustawę z poprawkami głosowało 93 senatorów, przeciw była jedna osoba, nikt się nie wstrzymał.

Wśród zaproponowanych przez Senat poprawek większość miała charakter doprecyzowujący. Wśród merytorycznych znalazł się m.in zapis dotyczący poszukiwania właściciela zwierzęcia oraz sytuacji, że w przypadku ustalenia właściciela lub posiadacza zwierzęcia "dyrektor centralnego azylu wzywa go niezwłocznie do odbioru tego zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania". Z kolei w przypadku bezskutecznych prób ustalenia właściciela lub posiadacza zwierzęcia "zwierzę przechodzi na własność Skarbu Państwa".

Senat dodał do ustawy również zapis, który zakłada utratę prawa własności na rzecz Skarbu Państwa w odniesieniu do zwierzęcia, po odbiór którego do Azylu nie zgłosi się właściciel.

Ustawa zakłada, że w Centralnym Azylu dla Zwierząt będą przetrzymywane zwierzęta należące w szczególności do: inwazyjnych gatunków obcych, gatunków dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem (tzw. gatunki CITES), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, gatunków objętych ochroną gatunkową.

Do podstawowych zadań ośrodka należeć będzie transport, czasowe przetrzymywanie zwierząt i ich przekazywanie innym podmiotom - po uregulowaniu ich statusu prawnego.

Azyl ma współpracować głównie z organami celnymi oraz policją, jeśli chodzi o transport przejętych zwierząt, oraz z organami ochrony środowiska, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi podmiotami i instytucjami, które zajmują się przetrzymywaniem zwierząt, takimi jak np. ogrody zoologiczne, azyle dla zwierząt czy ośrodki rehabilitacji.

Centralny Azyl dla Zwierząt ma powstać na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą.