Utrudnienia na drodze ekspresowej nr 19 w województwie lubelskim

Na S19 w woj. lubelskim doszło w piątek wieczorem do dwóch wypadków drogowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w Dąbrowicy i Łążku Ordynackim. Natomiast po godz. 21 odblokowana została jezdnia do Kocka w Mieczysławce, gdzie na dk19 doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką.

Jak podała GDDKiA, na S19 w Dąbrowicy między węzłami Lublin Szerokie i Lublin Sławinek zderzyły się trzy pojazdy ciężarowe. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Białegostoku oraz lewy pas w kierunku Rzeszowa. Policja kieruje ruchem na objazd od Rzeszowa w kierunku Białegostoku/Chełma/Piask. Z kolei ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się pasem lewym. Utrudnienia mogą potrwać do około godz. 23.

Natomiast na S19 w miejscowości Łążek Ordynacki pomiędzy węzłami Janów Lubelski Południe i Lasy Janowskie ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nie ma rannych. Zablokowana są pasy ruchu w kierunku Rzeszowa oraz lewy pas ruchu w kierunku Lublina. GDDKiA poinformowała, że obecnie do Rzeszowa ruch odbywa się pasem awaryjnym, zaś w kierunku Lublina - prawym pasem ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 22.

Po godz. 21 zakończyły się utrudnienia na dk19 w Mieczysławce w pow. lubartowskim, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne. W miejscu wypadku jezdnia w kierunku Kocka była zablokowana. Policja kierowała ruchem wahadłowo.