Uwaga, redakcje (dot. udziału szefa MON w NATO Resilience Symposium)

Centrum Operacyjne MON informuje:

W czwartek 5 maja br. o godz. 9.00 w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie minister obrony Mariusz Błaszczak otworzy międzynarodowe sympozjum NATO Resilience Symposium 2022, organizowane przez NATO i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, poświęcone aktualnym wyzwaniom i zagrożeniom dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

W sesji otwarcia prelegentami będą także zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana i naczelny dowódca sił sojuszniczych ds. transformacji (NATO SACT) gen. Phillippe Lavigne.

Wśród omawianych obszarów znajdą się współpraca cywilno-wojskowa w budowaniu odporności, nowe technologie i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo energetyczne, oddziaływanie zmian klimatu na bezpieczeństwo sfery cywilnej, wojskowej i sektora gospodarczego, wzmacnianie partnerstwa i odporności społecznej.

Zapraszamy akredytowanych dziennikarzy tylko na sesję otwarcia. Uwaga: Sympozjum będzie prowadzone w języku angielskim i pozostaje bez obsługi medialnej. Akredytacje przyjmuje CO MON do środy 4.05 do godziny 15.30 za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej MON https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szef-mon-na-nato-resilience-symposium-2022

Wejście dla dziennikarzy w godz. 8:00-8:30. Instalacja wozów transmisyjnych w godz. 7:00 - 7:30 - Klub Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa ul. Czerwonych Beretów 56.

Informacji nt. wydarzenia udziela Damian Duda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, tel. 532 342 821. Informacji nt. udziału ministra obrony narodowej udziela Dagmara Jarosławska, Centrum Operacyjne MON, tel. 601 388 988.

W dwudniowym sympozjum udział wezmą cywilni i wojskowi przedstawiciele 30 państw członkowskich, Kwatery Głównej NATO, Strategicznego Dowództwa Transformacji (ACT) oraz pięciu państw partnerskich (Finlandia, Gruzja, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina). Łącznie planowany jest udział ok. 300 gości reprezentujących cywilne i wojskowe struktury NATO i państw członkowskich, środowiska naukowe i akademickie oraz sektor gospodarczy.