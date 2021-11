Uwaga Redakcje! (Dot. wizyty Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego we Francji i Słowenii, zapowiedź)

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował, że w środę, tj. 24 listopada br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą we Francji i Słowenii.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował, że w środę, tj. 24 listopada br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą we Francji i Słowenii.

W środę premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Paryż i Lublanę. Spotka się z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem oraz premierem Republiki Słowenii Janezem Janšą. Słowenia sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE i rozmowy premierów stanowią ważny element koordynacji wspólnych działań Wspólnoty.

Tematem dyskusji będzie obecna sytuacja na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. Francja i Słowenia wyrażają poparcie dla Polski w związku z zaistniałą sytuacją.

To kolejne wizyty w ramach spotkań premiera z europejskimi przywódcami. Mają one na celu koordynację reakcji państw europejskich i członków NATO na działania hybrydowe Białorusi.

Premier spotkał się już m.in. z przywódcami: Litwy, Łotwy, Estonii, szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz premierem Republiki Chorwacji.

Na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej mamy do czynienia z wojną hybrydową, w której bronią są migranci i dezinformacja. To największa od 30 lat próba destabilizacji Wspólnoty. Tylko współdziałanie krajów UE może powstrzymać zagrożenia płynące ze Wschodu.

Kryzys migracyjny to element wielkiego kryzysu politycznego

Na polsko-białoruskiej granicy UE mamy do czynienia z wojną hybrydową, w której bronią są migranci i dezinformacja. To największa od 30 lat próba destabilizacji całej Unii Europejskiej. Istnieją liczne przesłanki, że przez wiele miesięcy, a nawet lat, ten kryzys geopolityczny będzie kontynuowany. Widoczne są intensywne działania inicjowane na Wschodzie - cyberataki czy manipulacje cenami i dostawami gazu, które mają na celu wywołanie kryzysu energetycznego. W rękach Rosji pojawiło się też nowe narzędzie szantażu - planowane uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Można zaobserwować także rosnące zaangażowanie militarne Rosji wokół Ukrainy. To oznacza rosnącą presję na naszego sąsiada. Musimy wyciągać wnioski z działań Rosji w Gruzji, na Krymie czy wschodniej Ukrainie.

Francja i Słowenia wyrażają poparcie dla Polski

Prezydent Emmanuel Macron podczas rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą wyraził poparcie dla Polski w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy UE. Zapowiedział też dalsze konsultacje między Polską i Francją w sprawie wywołanego przez Łukaszenkę kryzysu. Premier Słowenii Janez Janša już na początku listopada podczas wideokonferencji z polskim szefem rządu powiedział, że Polska broni naszej wspólnej europejskiej granicy.

Słoweńska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Jednym z priorytetów słoweńskiej prezydencji w Radzie UE jest większe bezpieczeństwo i stabilność w europejskim sąsiedztwie z Białorusią. W sierpniu 2021 r. Słowenia zorganizowała nadzwyczajne spotkanie wideokonferencyjne ministrów spraw wewnętrznych w ramach unijnego mechanizmu reagowania kryzysowego, któremu przewodniczył minister spraw wewnętrznych Słowenii Aleš Hojs. Ministrowie wyrazili solidarność z poszkodowanymi krajami na zewnętrznej granicy UE z Białorusią i gotowość udzielenia dodatkowej pomocy.

Białoruś i kwestia migrantów przemieszczających się w kierunku granicy z UE były również szeroko omawiane przez Radę na październikowym posiedzeniu ministerialnym.

Rada UE przyjęła w listopadzie decyzję o zawieszeniu stosowania umowy o ułatwieniach wizowych UE-Białoruś. Następnie poszerzyła kryteria, na podstawie których można umieścić daną osobę lub firmę na liście sankcyjnej wobec Białorusi. Mogą się na niej teraz znaleźć ci, którzy organizują lub wspomagają działania ułatwiające nielegalne przekraczanie zewnętrznych granic UE. Trwają prace nad kolejnym, piątym już pakietem sankcji.

Tylko współdziałanie krajów UE może powstrzymać zagrożenia płynące ze Wschodu

Kryzys międzynarodowy wywołany przez działania Aleksandra Łukaszenki powoduje, że sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i wymaga licznych działań oraz zabiegów dyplomatycznych ze strony polskiego rządu. Dlatego premier Mateusz Morawiecki kontynuuje spotkania i rozmowy z liderami społeczności międzynarodowej. Premier podkreśla, że nie jest to tylko konflikt z Polską. To próba naruszenie granicy wschodniej NATO i UE.

23 listopada premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz premierem Chorwacji. Tego samego dnia minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się ze swoim rumuńskim odpowiednikiem.

W niedzielę, 21 listopada Prezes Rady Ministrów złożył wizytę na Litwie, Łotwie i w Estonii. Przywódcy rozmawiali o aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej oraz wspólnych działaniach państw UE. Rozmawiał również m.in. o migrantach wykorzystywanych przez reżim białoruski z premierami Iraku i Regionalnego Rządu Kurdystanu.

Dotychczasowe akcje dyplomatyczne podjęte przez Polskę zostały zwieńczone sukcesem, już dzisiaj dociera dużo mniej migrantów do Białorusi. Ponadto 19 listopada szef polskiego rządu spotkał się z Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego USA. Uzgodnili, że niezbędna jest bliska współpraca w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

