Uwaga Redakcje! (dotyczy spotkania szefa MON z weteranami jadącymi na zawody Invictus Games)

Ministerstwo obrony narodowej przekazało, że w czwartek, 7 września br., o godz. 12.00 w Warszawie, szef resortu Mariusz Błaszczak spotka się z reprezentacją Polski udającą się na zawody Invictus Games, które odbędą się od 9 do 16 września 2023 r. w niemieckim Dusseldorfie.

Ministerstwo obrony narodowej przekazało, że w czwartek, 7 września br., o godz. 12.00 w Warszawie, szef resortu Mariusz Błaszczak spotka się z reprezentacją Polski udającą się na zawody Invictus Games, które odbędą się od 9 do 16 września 2023 r. w niemieckim Dusseldorfie.

Planowane jest wystąpienie ministra.

Miejsce wydarzenia: Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa,, ul. Klonowa 1.

Akredytacje można uzyskać przez system gov.pl/pressroom od środy od godz. 13.15 do godz. 8.00 w czwartek.

Wejście dla akredytowanych dziennikarzy planowane jest od godz.11.00 do 11.30 (brama ul. Klonowa) .

Instalacja wozów transmisyjnych w godzinach 10.00-10.30.

***

Invictus Games to inicjatywa, której pomysłodawcą i patronem jest Książe Sussex - Harry. To nie tylko zawody sportowe, w których biorą udział żołnierze i weterani poszkodowani - to przede wszystkim wielka społeczność międzynarodowa, która wspiera się wzajemnie w procesie dochodzenia do zdrowia, dzieli się swoimi doświadczeniami i siłą "invictus" - niezwyciężonych.

***

W trakcie zawodów Invictus Games oprócz rywalizacji na arenach sportowych w walce o medale, główną ideą jest pokonywanie kolejnych barier i ograniczeń związanych z urazami i ranami odniesionymi na polu walki. Rywalizacja przebiega w atmosferze braterstwa i stanowi swojego rodzaju terapię po często traumatycznych przeżyciach ze służby. Mimo ran i ograniczeń swoją postawą, uczestnicy Invictus Games udowadniają, że granice ich wytrzymałości nie są definiowane przez rany czy kontuzje, które odnieśli, ale sięgają o wiele dalej. Często podkreślają, że biorą udział w IG dla atmosfery towarzyszącej tym zawodom, która jest diametralnie różna niż w "zwykłych" zawodach sportowych. Poczucie braterstwa pozwala żołnierzom odzyskać wiarę w siebie i choć na chwilę poczuć się "niezwyciężonym".

Weteranom zapewniamy wszechstronną pomoc materialną i niematerialną. Na zapomogi dla weteranów resort wydatkował pond 310 tys. zł, na zapomogi dla weteranów poszkodowanych ponad 510 tys. zł, na dodatki dla weteranów poszkodowanych wydano ponad 5 mln zł. Na bezpłatne wyroby medyczne resort ON przeznaczył ponad 3 mln zł.

Nowelizacja ustawy o weteranach wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw uwzględnia szereg postulatów zgłaszanych przez środowiska weteranów, w tym m.in.:

bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne; bezpłatne turnusy leczniczo-profilaktyczne; przyznanie dodatku weterana poszkodowanego; kompleksową opiekę medyczną, uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. rozszerzenie prawa do uzyskania pomocy finansowej na naukę; ograniczenie wysokości opłaty za pobyt w Domu Weterana; dodatkowy urlop wypoczynkowy; zwolnienie weteranów i weteranów poszkodowanych z opłat za wstęp do muzeów państwowych; zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie abonamentu RTV; rozszerzenie definicji misji pokojowej/stabilizacyjnej,

Nowelizacja ustawy o weteranach wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa ponadto umożliwia: otrzymanie dodatku weterana poszkodowanego przez osoby czynne zawodowo; rozszerzono katalog świadczeń emerytalno-rentowych, przy których wypłacany będzie dodatek weterana poszkodowanego o rentę rodzinną; wprowadzono możliwość ubiegania się o zapomogę przez weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie