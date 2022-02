Uznanie samozwańczych "republik" przez Rosję to według Morawieckiego akt agresji przeciwko Ukrainie

Decyzja o uznaniu samozwańczych "republik" to odrzucenie przez Rosję dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego; to akt agresji przeciwko Ukrainie - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Wezwał też do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej i wprowadzenia niezwłocznych sankcji przeciw Rosji. Do twardej i jednoznacznej reakcji Zachodu wzywa też wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Władimir Putin podpisał w poniedziałek wieczorem dekret o uznaniu dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. "Uważam za konieczne uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej" - oświadczył Putin w opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu.

Wcześniej prezydent Rosji zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, w czasie którego jej członkowie poparli uznanie niepodległości separatystycznych republik na terytorium południowo-wschodnich Ukrainy.

Do oświadczenia Putina odniósł się tuż po jego wystąpieniu Mateusz Morawiecki. "Decyzja o uznaniu samozwańczych +republik+ to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji" - napisał na Twitterze.





1/2 Decyzja o uznaniu samozwańczych „republik” to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 21, 2022

"To jedyny język jaki może zrozumieć Putin. Wzywam do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej w tej sprawie" - podkreślił szef polskiego rządu.



Decyzja Moskwy o uznaniu samozwańczych "republik" w Donbasie jest złamaniem prawa międzynarodowego, naruszeniem integralności Ukrainy; konieczna twarda i jednoznaczna reakcja Zachodu - oświadczył wiceszef MSZ Marcin Przydacz.