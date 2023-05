Użytkownicy marihuany znacznie częściej mają chorobę tętnic obwodowych

Użytkownicy marihuany są narażeni na rozwój choroby tętnic obwodowych ponad trzykrotnie bardziej, niż populacja ogólna - wynika z amerykańskiego badania.

Zostało ono zaprezentowane na kongresie Society for Cardiovascular Angiography & Interventions (SCAI), który odbywa się w dniach 18-20 maja w Phoenix (Arizona, USA).

Autorzy pracy - naukowcy z Hackensack University Medical Center (New Jersey, USA) ocenili, że potwierdza ona znaczenie częstych badań tętnic u użytkowników marihuany i rozpoczęcie ich we wcześniejszym wieku.

Choroba tętnic obwodowych objawia się znacznym zwężeniem lub wręcz niedrożnością dużych tętnic obwodowych (poza tętnicami serca i mózgu). Prowadzi do zaburzenia krążenia i ostrego lub przewlekłego niedokrwienia narządów - najczęściej nóg. Przeważnie jej przyczyną jest miażdżyca. Do głównych czynników ryzyka choroby tętnic obwodowych zalicza się palenie papierosów, zbyt wysoki poziom lipidów we krwi, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość. W przypadku choroby tętnic kończyn dolnych najczęstszymi objawami są: bóle kończyn podczas chodzenia, powodujące konieczność zatrzymania się, zaników owłosienia na nogach, trudności w gojeniu się ran, zimne stopy, mrowienie kończyn, skurcze. Nieleczona choroba może doprowadzić m.in. do konieczności amputacji nogi i niepełnosprawności.

Naukowcy z Hackensack University Medical Center analizowali dane z największej w USA bazy danych dotyczącej pacjentów hospitalizowanych (National Inpatient Samples - NIS) z lat 2016-2019. Informacje dotyczyły osób, które stosowały marihuanę oraz osób ze zdiagnozowaną chorobą obwodową tętnic.

Wśród 30 mln pacjentów zidentyfikowano 623 768 użytkowników marihuany o średniej wieku 37,4 lat. Z tej grupy 2 424 (0,38 proc.) osób miało zdiagnozowaną chorobę tętnic obwodowych.

Jak wyliczyli naukowcy, użytkownicy marihuany mieli ponad trzykrotnie (3,7 razy) wyższe ryzyko wystąpienia tego schorzenia, jednak nie odnotowano wśród nich zwiększonego ryzyka zgonu z jego powodu czy konieczności wykonania przezskórnego zabiegu wewnątrznaczyniowego.

"Uwzględniając rosnące korzystanie z marihuany w USA nasze wyniki wskazują, że jej użytkownicy powinni zwracać uwagę na takie objawy, jak bóle nóg w czasie chodzenia, wolniejszy wzrost lub zahamowanie wzrostu owłosienia oraz uczucie zimna w kończynach" - skomentował główny autor pracy dr Hirva Vyas.

W jego opinii bardzo ważne jest wcześniejsze rozpoczęcia badań użytkowników marihuany w kierunku choroby obwodowej tętnic oraz monitorowanie jej progresji. Jednocześnie powinno być to powiązane z poradnictwem na temat odstawienia narkotyku.