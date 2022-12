V Bieg Pamięci Sybiru 2023 r. odbędzie się w Białymstoku i - po raz pierwszy - we Wrocławiu

11 lutego 2023 r. w Białymstoku i 18 lutego - po raz pierwszy - we Wrocławiu odbędzie się piąta edycja Biegu Pamięci Sybiru, który organizuje działające w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru. Trwają zapisy na to przedsięwzięcie.

Głównym celem tego biegu jest upamiętnienie ofiar wywózek na Sybir i pielęgnowanie pamięci o nich.

"Zapisy ruszyły niedawno, ale już mamy sporo zgłoszeń i one cały czas napływają" - poinformował PAP dr Piotr Popławski, kierownik działu projektów edukacyjnych i kulturalnych w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Jak informują organizatorzy, biegi będą rozegrane na dystansie 5 km. Bieg odbywa się po zmroku, na terenach leśnych.

Będzie też tzw. bieg wirtualny. Można zadeklarować wzięcie udziału w biegu lub marszu, odbyć go w dowolnym miejscu na dystansie minimum 5 km, ale może on być dłuższy. Można pokonywać dłuższy dystans przez kilka dni. Pokonane kilometry są zliczane.

Nowością w piątym Biegu Pamięci Sybiru jest fakt, że po raz pierwszy odbędzie się nie tylko w Białymstoku, ale i we Wrocławiu.

"Tym razem zdecydowaliśmy się na dwa miasta z tego względu, że we Wrocławiu jest jedno z największych środowisk sybirackich w całej Polsce, bardzo aktywnie działają zarówno w strukturach lokalnych jak i też na cały kraj, jest też wielu ludzi, którzy mają rodziny pochodzące z dawnych wschodnich ziem Rzeczpospolitej przesiedlonych po wojnie, więc wychodząc właśnie na przeciw temu, że wielu z nich nie może do nas przyjechać, odwiedzić muzeum, chcieliśmy fragment muzeum fragment tej pamięci zawieźć do nich" - powiedział PAP Popławski.

Biegowi towarzyszą za każdym razem działania edukacyjne. W tym roku głównym elementem biegu będzie wystawa o losach deportowanych na Wschód, ale i ofiarach zbrodni hitlerowskich. Przygotuje ją prof. Izabela Łapińska z łódzkiej szkoły filmowej. Wystawa będzie pokazana i w Białymstoku i we Wrocławiu.

"Chcieliśmy tak zrobić też ze względu na to, że na ziemiach zachodnich, właśnie między innymi we Wrocławiu, ta pamięć o niemieckich zbrodniach jest bardzo żywa" - powiedział Popławski. Dodał, że muzeum stara się przybliżyć wiedzę o obu totalitaryzmach, choć główną misją placówki jest upowszechnianie wiedzy o represjach sowieckich.

Biegacze mogą upamiętniać biorąc udział w imprezie konkretnych Sybiraków, bliskich. Jest bowiem możliwość umieszczenia imienia i nazwiska upamiętnianej osoby na grawerze medalu, który dostaje się po biegu oraz na numerze startowym uczestnika.

Pierwszy Bieg Pamięci Sybiru odbył się w 2019 r. Wtedy biegacze pokonali trasę 5 km w lesie na Pietraszach w Białymstoku. W 2020 r. był bieg dzienny, który zaczynał się przy Pałacu Branickich w Białymstoku i bieg nocny rozegrany na terenach leśnych. W 2021 r. z powodu pandemii bieg miał tylko formę wirtualną - w dowolnym czasie ok. 1,5 tys. osób przebiegło lub przeszło (na trasie 5 km każdy) łącznie 43 tys. km - informowało wcześniej Muzeum Pamięci Sybiru. W 2022 r. bieg odbył się 12 lutego.