Von der Leyen: chcemy zgromadzić świat wokół uchodźców z Ukrainy i wesprzeć ich

Bohaterscy ukraińscy przyjaciele walczą i toczą też naszą wojnę, także o to, czy człowieczeństwo jako takie zatriumfuje - powiedziała w sobotę w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dlatego chcemy świat zgromadzić wokół uchodźców i wesprzeć ich - mówiła.

Szefowa KE uczestniczy w sobotę w Warszawie w konferencji darczyńców na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine". W wydarzeniu wziął udział także prezydent Andrzej Duda oraz - w formie zdalnej - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Kanady Justin Trudeau.

Na początku konferencji uczczono minutą ciszy wszystkich, którzy zginęli od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, a także wszystkich uchodźców i osób wysiedlonych w wyniku konfliktów na całym świecie.

Von der Leyen przypomniała, że w piątek odwiedziła m.in. podkijowską Buczę. Jak dodała, nie znajduje słów, aby wytłumaczyć potworności, które tam widziała i "najpotworniejszą twarz Putina, która terroryzuje ludzi".

Szefowa KE wyraziła podziw dla "bohaterskich ukraińskich przyjaciół, którzy walczą i toczą naszą wojnę". "To jest nasza walka, w której oni trwają, bo nie tylko Ukraina jest walczącą o swoją suwerenność i integralność terytorialną. Walczą też o to, czy człowieczeństwo jako takie zatriumfuje czy też przerażające zniszczenie będzie jedynym rezultatem" - powiedziała.

"To jest pytanie, czy demokracja stanie się silniejsza, czy też zdominuje nas autokracja. To jest kwestia tego, czy zwycięży prawo siły czy siła prawy. To jest powodem dla którego z Justinem Trudeau i Hugh Evansem oraz prezydentem Dudą mówimy, że oni walczą o naszą wolność, a my walczymy o Ukrainę, Stand Up For Ukraine. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj, że chcemy świat zgromadzić wokół uchodźców wewnątrz i poza Ukrainą aby wspierać ich, mam nadzieję, że wiele osób do tego dołączy" - ośwoadczył von der Leyen.

Dziękowała wszystkim uczestnikom spotkania, skierowała też podziękowania na ręce prezydenta Andrzeja Dudy za przyjęcie w Polsce ponad 2,5 mln uchodźców z Ukrainy.