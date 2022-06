Von der Leyen w Kijowie: Doceniam determinację Ukrainy na drodze do UE

Bardzo doceniam determinację Ukrainy na drodze do akcesji do Unii Europejskiej, ścieżka do członkostwa jest znana i opiera się na konkretnych wyznacznikach - powiedziała w sobotę w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Komisja intensywnie pracuje nad ukończeniem swojej oceny wniosku aplikacyjnego Ukrainy do UE, o tym właśnie rozmawiałam w sobotę w Kijowie, i te rozmowy pozwolą nam dokończyć ten dokument do końca przyszłego tygodnia - zaznaczyła von der Leyen w oświadczeniu dla prasy wygłoszonym u boku prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Von der Leyen chwaliła m.in. sprawność ukraińskiej administracji, która funkcjonuje na wszystkich szczeblach mimo wojny oraz proces cyfryzacji kraju. Dodała, że Ukraina wiele zrobił w sprawie praworządności, ale konieczne są dalsze reformy, które m.in. pozwoliłyby lepiej walczyć z korupcją i przyciągać więcej inwestycji.

Jestem przekonana, że wspólnie przetrwamy tę okrutną, zbrodniczą wojnę, a naród ukraiński z naszą pomocą odbuduje ten piękny kraj i go zmodernizuje - mówiła szefowa KE.