W 2021r. funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali prawie 3,5 tys. osób

W 2021 r. funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali prawie 3,5 tys. osób, w tym 2 598 cudzoziemców w związku z nielegalną migracją; przeprowadzili 3 428 kontroli legalności pobytu oraz 253 kontrole zatrudnienia cudzoziemców – poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak.

Obcokrajowcy, którzy najczęściej naruszali przepisy pobytowe w naszym kraju to obywatele Ukrainy, Syrii, Iraku, Gruzji oraz Rosji. W większości przypadków nie mieli wymaganych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski. 2 215 cudzoziemców zostało zobowiązanych do powrotu do ich krajów, to 40 proc. więcej niż w 2020 r.

"Od połowy ub. roku zatrzymywani byli także cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią docierając na Litwę, Łotwę czy też bezpośrednio do Polski. Cudzoziemcy po udanym przekroczeniu zielonej granicy z Białorusią, w umówionym miejscu wsiadali do ciężarowych busów, by w ukryciu nielegalnie wyjechać do Niemiec" - powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że w związku z tym procederem zatrzymano również 69 osób, którym przedstawiono zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy. Byli to przeważnie obywatele Ukrainy, Iraku, Tadżykistanu, Gruzji oraz Polski. Za przewóz cudzoziemców mieli inkasować po kilkaset euro.

W całym 2021 r. funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału zatrzymali 349 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania oraz 62 osoby za posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Z kolei w wyniku kontroli związanych z legalnością zatrudnienia obcokrajowców ustalono, że 606 cudzoziemców wykonywało pracę niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Wartości przejętych w ub. roku nielegalnych towarów strażników granicznych z tego oddziału to 114,5 mln zł, w tym m.in.: narkotyki o wartości ponad 19 mln zł, wyroby tytoniowe za prawie 80 mln zł, alkohol za 5,7 mln zł oraz inne towary o wartości blisko 7 ml zł. Dla porównania, w 2020 r. łączna wartość przejętych towarów wyniosła 42 mln zł.

W zeszłym roku funkcjonariusze SG z tego oddziału odzyskali 38 pojazdów skradzionych w krajach europejskich o łącznej wartości ponad 4,2 mln zł.

"Nasi funkcjonariusze zatrzymywali także członków zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nie tylko przemytem ludzi, ale także rozprowadzeniem narkotyków czy nielegalnym wytwarzaniem i handlem wyrobami tytoniowymi. Wobec kilkudziesięciu przestępców skierowane zostały już akty oskarżenia do sądu" - powiedziała Konieczniak.

W 2021 r. w lotniczych przejściach granicznych w Poznaniu-Ławicy, we Wrocławiu-Strachowicach oraz w Zielonej Górze-Babimoście panował większy ruch lotniczy niż w roku poprzednim. Odprawiono w nich ponad 2,5 mln podróżnych. Było też kilkadziesiąt interwencji związanych z pozostawionym bagażem, fałszywymi alarmami bombowymi czy przewozem zabronionych rzeczy.

W zeszłym roku szeregi Nadodrzańskiego Oddziału SG zasiliło 70 nowych funkcjonariuszy. W tym roku planowane jest przyjęcie do służby takiej samej liczby osób.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą komendy w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) obejmuje zasięgiem działania trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość granicy państwowej chronionej przez ten oddział wynosi 716 km, w tym: 278 km z Republiką Federalną Niemiec i 438 km z Republiką Czeską.