W archikatedrze warszawskiej rozpoczęły się uroczystości Bożego Ciała

Mszą św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela rozpoczęły się uroczystości Bożego Ciała. Po eucharystii z bazyliki wyruszy procesja do czterech ołtarzy.

Centralna procesja Bożego Ciała w archidiecezji warszawskiej przejdzie ulicą Świętojańską na plac Zamkowy, następnie Krakowskim Przedmieściem, ul. Królewską na plac Piłsudskiego.

Najświętszy Sakrament będzie niesiony w zabytkowej monstrancji z bazyliki Świętego Krzyża, a ochraniać go będzie baldachim z parafii archikatedralnej. Do pierwszego ołtarza przy kościele św. Anny poniesie ją bp Piotr Jarecki, do drugiego ołtarza przy kościele seminaryjnym - bp Rafał Markowski, a do trzeciego ołtarza przy pomniku bł. Stefana Wyszyńskiego - bp Michał Janocha. Do czwartego ołtarza usytuowanego na placu Piłsudskiego monstrancję będzie niósł biskup polowy Wiesław Lechowicz w asyście generałów Wojska Polskiego.

Na zakończenie uroczystości kard. Kazimierz Nycz wygłosi homilię i udzieli błogosławieństwa.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana w Polsce Bożym Ciałem, ustanowiona została dla całego Kościoła przez papieża Urbana IV w 1264 r. bullą "Transiturus". Jest to święto ruchome, w Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

W Polsce Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Katolicy zobowiązani są do uczestnictwa w tym dniu w mszy świętej.