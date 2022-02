W BBN kolejna narada prezydenta z przedstawicielami rządu, dowódcami i służbami

W sobotę po godz.12.00 rozpoczęła się w BBN kolejna narada prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu, dowódcami wojskowymi i służbami. W nocy z piątku na sobotę Andrzej Duda kolejny raz rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji na Ukrainie i możliwościach wsparcia.

"Dziś w nocy Prezydent Andrzej Duda kolejny raz rozmawiał z Prezydentem Zełenskim o sytuacji na Ukrainie oraz możliwościach wsparcia" - przypomniała KPRP na Twitterze informując o zwołaniu przez prezydenta kolejnej narady w związku z sytuacją na Ukrainie, która zmiaga się od z rosyjską agresją.

Także szef BBN Paweł Soloch mówił w sobotę rano o zwołaniu przez prezydenta Dudę kolejnej narady w trybie kryzysowym z rządem, dowódcami oraz służbami.

Soloch zapytany w radiu RMF FM, czy Polska jest gotowa do zorganizowania szczytu w Warszawie w celu przeprowadzenia rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą i Rosją. Zadeklarował, że Polska jest na to gotowa, jeśli takie oczekiwanie zgłosi Ukraina. Jednoczenie zaprzeczył, by formalnie taka propozycja została już zgłoszona przez stronę ukraińska - stwierdził, że strona Polska ma tylko nieformalne informacje dotyczące takich oczekiwań.

Zapytany, czy Polska dostarczy Ukrainie kolejną broń, Soloch odpowiedział: "Tak, jesteśmy gotowi wspierać, o ile będą możliwości transportu". "To nie będą czołgi, na razie jest mowa o amunicji" - dodał. Przyznał, że ta deklaracja dotyczy też dostarczania ręcznych rakietowych zestawów przeciwlotniczych Piorun, a także hełmów i kamizelek kuloodpornych.

Zapowiedział również, że - "być może" - przez nasz teren będą kierowane drogą lądową na Ukrainę transporty broni od innych państw europejskich.