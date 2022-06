W Beskidach słonecznie i ciepło, warunki na szlakach są wyśmienite

Piękna, letnia aura jest Beskidach. W górach w czwartek rano było słonecznie i ciepło. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre – poinformował PAP ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku Łukasz Twardowski.

"Ratownicy dyżurni ze stacji terenowych określili warunki turystyczne jako bardzo dobre. Jest niemal bezchmurnie, wieje słaby wiatr. Temperatura rano wynosiła od 14 st. powyżej 1000 m npm do 20 w dolinach. Widoczność jest bardzo dobra" - powiedział Twardowski.

W Beskidach działają koleje linowe.

Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, muszą odpowiednio się ubrać. Ważne jest obuwie, nakrycie głowy i odpowiednia ilość płynów. Zawsze należy mieć przy sobie kurtkę chroniąca przed deszczem. Przydatne są kijki, które pomogą zachować równowagę. Niezbędny jest naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank.

W górach należy zachować ostrożność. Jak jest to ważne przekonało się ośmiu turystów w miniony weekend. Goprowcy udzielili im pomocy. W sobotę pomogli m.in. turystce, która podczas zejścia z Żaru poślizgnęła się, doznając urazu stawu skokowego, podudzia oraz ręki. Zabrała ją karetka. Dwie turystki złamały nogę. Jedna w rejonie Babiej Góry, a druga - Baraniej Góry.

Więcej ostrożności przyda się zwłaszcza na górskich trasach rowerowych. W weekend w Beskidach doszło do dwóch poważnych wypadków. W Wiśle 12-latek doznał urazów w głowy, rąk i nóg. Stracił przytomność. Zabrała go karetka. Z kolei w Szczyrku 11-latek w wyniku upadku miał uszkodzoną miednicę i głęboką ranę szarpaną uda. Również zabrało go pogotowie.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.