W Białymstoku zainaugurowała działalność Podlaska Akademia PiS

W Białymstoku zainaugurowała w poniedziałek działalność Podlaska Akademia Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu w sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej wzięło udział kilkaset osób. Akademia jest skierowana m.in. do parlamentarzystów PiS i samorządowców.

Marszałek województwa podlaskiego i okręgowy pełnomocnik PiS Artur Kosicki przypomniał, że Akademia to pomysł prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. "Po to, żebyśmy mogli podyskutować o tych sprawach istotnych dla całego kraju. O bezpieczeństwie militarnym, energetycznym, żywnościowym, o sprawach gospodarczych, socjalnych i oświatowych. Żebyśmy mogli porozmawiać o środkach europejskich i nowej perspektywie finansowej, ale też o takich sprawach, które typowo są związane z naszym regionem, które są istotne z punktu widzenia województwa podlaskiego" - mówił Kosicki, inaugurując działalność Podlaskiej Akademii PiS.

Podkreślał, że Akademia PiS ma "odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie +skąd jesteśmy i dokąd idziemy+". Mówił, że poruszana problematyka ma pomóc w przygotowaniu nie tylko osób, które pełnią funkcje publiczne, które zaczęły niedawno swoją przygodę z polityką czy też osób, które są już długo w polityce. "Ale by pomóc wszystkim nam przygotować się do tego, żebyśmy nie tylko mogli realizować swój program, ale mogli też poznać problemy regionu, Polski i wspólnie wypracować stanowisko i rozwiązania takie, które będziemy razem wdrażali" - mówił Kosicki.

Wykład inauguracyjny dotyczący zasady pomocniczości w działaniu władzy publicznej, w tym samorządu, wygłosił koordynator Akademii Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki.

Gościem był wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podkreślał, że Akademia PiS to inicjatywa, która ma wspierać budowę kompetentnej kadry państwowej. "Która nie tylko myśli po polsku (...), ale też rozumie zawiłe mechanizmy, które dzisiaj rządzą światem" - mówił.

Wyraził nadzieję, że dzięki tym spotkaniom PiS będzie miał jeszcze liczniejsze i jeszcze lepiej przygotowane kadry.

Jego wystąpienie było poświęcone wyzwaniom, przed którymi Polska stoi. "Dzisiaj te procesy, które dzieją się wokół nas, są procesami, które mogą napawać nas pewnym niepokojem" - mówił Sasin. Wymienił zagrożenie ze strony Rosji i wojnę na Ukrainie, ale też procesy wewnętrzne w Unii Europejskiej. Powiedział, że UE "zmienia się gwałtownie i to w kierunku, którego byśmy sobie raczej nie życzyli". "Procesy, które zachodzą wokół nas, zmierzają do tego, by z Europy uczynić takie Stany Zjednoczone w wydaniu europejskim" - uważa Sasin.

Mówił ponadto o bezpieczeństwie energetycznym i planach rządu, związanych m.in. z energetyką odnawialną i jądrową.

Odnosząc się do bezpieczeństwa militarnego, wymieniał inwestycje w uzbrojenie, mówił o przepisach prawnych, które mają zachęcać młodych ludzi do wstępowania do wojska i zmienionej doktrynie obronnej. "Chcemy skutecznie chronić Polskę przed niebezpieczeństwami, które nad nami wiszą" - podkreślał Sasin.