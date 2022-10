W. Brytania: Lawinowy wzrost Albańczyków nielegalnie przedostających się przez La Manche

Liczba Albańczyków przedostających się do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche rośnie lawinowo i są oni obecnie najliczniejszą grupą wśród nielegalnych imigrantów - poinformowano w środę na posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych brytyjskiej Izby Gmin.

Od początku tego roku przez kanał La Manche przepłynęło do Wielkiej Brytanii ponad 38 tys. nielegalnych imigrantów na ponad 900 łodziach, podczas gdy w całym 2021 r., który dotychczas był rekordowy, ta liczba wyniosła 28 526 - przekazali zeznający przed komisją urzędnicy. Spośród tych 38 tys. osób, 12 tys. to obywatele Albanii, z czego ok. 10 tys. to samotni dorośli mężczyźni. Jak poinformowano, w całym 2021 r. do Wielkiej Brytanii przedostało się w ten sposób 800 Albańczyków, a w 2020 r. - zaledwie 50.

Jak zauważył Dan O'Mahoney, specjalny pełnomocnik brytyjskiego rządu do walki z nielegalną imigracją na kanale La Manche, oznacza to, że do Wielkiej Brytanii przybyło w tym roku "między 1 a 2 proc. całej męskiej populacji Albanii". "Wzrost ma charakter wykładniczy i uważamy, że jest to głównie spowodowane tym, że albańskie gangi przestępcze zyskały przyczółek na północy Francji i zaczęły ułatwiać przerzut bardzo dużej liczby migrantów" - powiedział.

Podkreślił, że albańskie gangi zaczynają dominować też w Wielkiej Brytanii. "W Wielkiej Brytanii jest ogromna ilość bardzo szkodliwej poważnej, zorganizowanej przestępczości, popełnianej przez albańskie gangi. W każdej poważnej przestępczości, o której można pomyśleć - przemyt narkotyków, handel ludźmi, broń, prostytucja - są tam albańskie gangi przestępcze, które dominują" - powiedział.

Wskazał, że zdecydowana większość nielegalnych imigrantów z Albanii nawet nie składa wniosków o azyl. "Wielu albańskich migrantów, których widzimy w tej chwili, przybywa do Wielkiej Brytanii na małych łodziach, ponieważ jest to bardzo skuteczny sposób dotarcia tutaj. Niektórzy oczywiście potrzebują naszej pomocy, ale odsetek przyznawania azylu samotnym albańskim mężczyznom jest raczej niski. Zazwyczaj nie decydują się, by ubiegać się o azyl, zostają umieszczeni w hotelu na kilka dni, a następnie znikają" - wyjaśnił.

Brytyjski rząd od dawna wskazuje, że zdecydowana większość nielegalnych imigrantów, którzy przepływają przez kanał La Manche, to nie są uchodźcy uciekający przed prześladowaniami. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman zapowiedziała na początku października, że chce, aby każde nielegalne przedostanie się do Wielkiej Brytanii automatycznie oznaczało utratę prawa do składania wniosku o azyl.

Posłowie zostali również poinformowani, że koszt zakwaterowania w hotelach wszystkich osób ubiegających się o azyl wynosi 6,8 mln funtów dziennie, wliczając w to 1,2 mln funtów za zakwaterowanie uchodźców z Afganistanu. To oznacza, że od początku roku łączny koszt przekroczył już 2 miliardy funtów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński