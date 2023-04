W. Brytania: Media: na koronację Chiny wyślą wiceprezydenta tłumiącego protesty w Hongkongu

Na koronacji Karola III Chiny, w zastępstwie prezydenta Xi Jinpinga, będzie reprezentował wiceprezydent Han Zheng, który jest odpowiedzialny za tłumienie protestów Hongkongu w 2019 r. - podał w czwartek dziennik "Daily Telegraph".

Zdaniem cytowanych przez tę gazetę posłów, byłoby to "obraźliwe" i "oburzające".

Wielka Brytania zaprosiła na koronację Karola III przedstawicieli niemal wszystkich państw, z którymi utrzymuje stosunki dyplomatyczne - wyjątkami są m.in. Rosja i Korea Północna. W przypadku Chin zaproszenie zostało wystosowane do Xi Jinpinga jako głowy państwa, ale cytowane przez "Daily Telegraph" źródło w ministerstwie spraw zagranicznych powiedziało: "Jesteśmy całkiem pewni, że przybędzie Han. Zgodnie z protokołem zapraszamy głowy państw, ale to od państw zależy, kogo wyślą".

Dziennik przypomina, że na pogrzeb królowej Elżbiety II we wrześniu zeszłego roku też zaproszony był Xi Jinping, ale zamiast niego przyjechał poprzednik Han Zhenga, Wang Qishan, co wskazuje, iż chiński prezydent ponownie może wydelegować swojego zastępcę. Zwraca uwagę, że od 2018 r. w kompetencjach 69-letnia Han Zhenga były relacje z Hongkongiem, zatem to on odpowiedzialny jest za brutalne tłumienie demokratycznych protestów w tej byłej brytyjskiej kolonii, które miały miejsce w 2019 r. Wielka Brytania uważa narzuconą Hongkongowi w następstwie tych protestów ustawę o bezpieczeństwie państwowym za złamanie umowy między obydwoma państwami, na mocy której Chiny zobowiązały się do utrzymania szerokiej autonomii Hongkongu przez 50 lat od przejęcia nad nim zwierzchnictwa, czyli do 2047 r.

"To jest człowiek odpowiedzialny za zdemolowanie międzynarodowego traktatu - chińsko-brytyjskiego porozumienia - a w czasie jego urzędowania władze Hongkongu prześladowały pokojowo nastawionych działaczy demokratycznych. Obecność tego człowieka tutaj, zważywszy na jego rolę, jest oburzająca" - powiedział Iain Duncan Smith, były lider Partii Konserwatywnej i jeden z czołowych w Izbie Gmin krytyków Chin. Inny poseł, członek poselskiej grupy ds. Chin, Tim Loughton określił obecność Han Zhenga jako "zniewagę dla miłujących wolność mieszkańców Hongkongu".

Jak zauważa gazeta, choć Han Zheng jest uważany za eksperta od spraw zagranicznych, to gdyby władzom w Pekinie nie zależało na eskalowaniu sporów z Wielką Brytanią, mogłyby wydelegować na koronację kogoś innego.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński