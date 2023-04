W. Brytania: Media: rosną niejasności wokół finansów Szkockiej Partii Narodowej

Nicola Sturgeon, która jeszcze kilka tygodni temu była najbardziej wpływową polityk w Szkocji, może zostać zmuszona do odejścia ze Szkockiej Partii Narodowej (SNP), a jeśli tego nie zrobi dobrowolnie, może zostać zawieszona - podają w poniedziałek brytyjskie i szkockie gazety. Powodem mogą być finanse SNP.

Sturgeon, która przez ponad osiem lat była liderką SNP oraz pierwszą minister (premier) Szkocji, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, pod koniec marca odeszła z obu tych funkcji. Mówiła jednak, że zamierza pozostać posłanką do szkockiego parlamentu co najmniej do końca obecnej kadencji, czyli jeśli nie zostaną rozpisane przedterminowe wybory, do maja 2026 roku.

Jednak kolejne wychodzące na jaw sprawy związane z finansami rządzącej w Szkocji od 16 lat partii powodują, że prawdopodobnie Sturgeon będzie musiała zweryfikować te plany i odejść już wkrótce. Jak informują w poniedziałek dzienniki "Daily Telegraph" i "The Scotsman", wewnątrz SNP rośnie presja na Sturgeon, by odeszła z partii, oraz na jej następcę Humzę Yousafa, by ją zawiesił, jeśli nie odejdzie dobrowolnie.

Najnowszym powodem tej presji jest opublikowane w niedzielę przez media nagranie wideo z marca 2021 roku z przeprowadzonego zdalnie posiedzenia komitetu wykonawczego, na którym Sturgeon bagatelizuje doniesienia o złej sytuacji finansowej partii i ostrzega, że doniesienia sugerujące coś innego źle wpłyną na darowizny.

Zaledwie kilka dni później policja otrzymała pierwsze sygnały o zaginięciu ok. 600 tys. funtów zebranych na nową kampanię na rzecz niepodległości, a w lipcu 2021 roku wszczęła śledztwo w tej sprawie. W ramach tego śledztwa niespełna dwa tygodnie temu policja aresztowała męża Sturgeon Petera Murrella, który przez wiele lat był dyrektorem wykonawczym SNP. Został on wprawdzie później zwolniony bez postawienia zarzutów, ale jego rola nadal jest przedmiotem śledztwa.

Niejasności wokół finansów SNP coraz bardziej odbijają się na notowaniach tej partii. Sondaż przeprowadzony już po objęciu przywództwa przez Yousafa, ale przed aresztowaniem Murrella wskazywał, że SNP uzyskałaby najmniej mandatów w szkockim parlamencie od 2003 roku, zaś partie opowiadające się za niepodległością, czyli SNP i Szkoccy Zieloni, po raz pierwszy od 12 lat nie mieliby w nim większości.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński